Λίγο πριν ξημερώσει στη Μύκονο, μια βόλτα διασκέδασης μετατράπηκε σε εφιάλτη για τον 49χρονο CEO της Volt, Thomas Greenwood. Στις 05:44 τα ξημερώματα της 20ης Αυγούστου, στη δημοτική οδό Άνω Μερά – Αγριλιά, στην περιοχή Κουκουλού, το τετράτροχο ATV («γουρούνα») που οδηγούσε εξετράπη της πορείας του, προσέκρουσε σε τοιχίο οικίας και ανετράπη.

Από τη σφοδρότητα της πρόσκρουσης, ο Greenwood εκτινάχθηκε από το όχημα και κατέληξε μέσα στο οικόπεδο παρακείμενης οικίας, όπου τραυματίστηκε σοβαρά. Δεν διαπιστώθηκε ακόμη αν ο Greenwood διέθετε την απαιτούμενη άδεια για να οδηγεί «γουρούνα», ούτε αν φορούσε κράνος τη στιγμή του ατυχήματος. Παράλληλα, οι Αρχές έλαβαν δείγμα αίματος για να ελέγξουν αν είχε καταναλώσει αλκοόλ ή ναρκωτικές ουσίες, με τα αποτελέσματα να αναμένονται.

Ο Greenwood μεταφέρθηκε αρχικά στο Κέντρο Υγείας Μυκόνου, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν την κρισιμότητα της κατάστασής του.

Η γυναίκα που ήταν μαζί του ήταν εκείνη που εκκίνησε τις διαδικασίες για να τον παραλάβει η ιδιωτική του ασφάλιση. Ελικόπτερο έφτασε στη Μύκονο, όμως όταν οι γιατροί της ιδιωτικής εταιρείας αντίκρισαν τον Greenwood διασωληνωμένο και σε κρίσιμη κατάσταση, αρνήθηκαν να τον παραλάβουν. Όπως ενημέρωσαν, οι πιθανότητες επιβίωσης ήταν ελάχιστες και δεν αναλάμβαναν το ρίσκο της αεροδιακομιδής.

Έτσι, οργανώθηκε αεροδιακομιδή με αεροσκάφος του ΕΚΑΒ, που τον μετέφερε στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Νίκαιας. Εκεί εισήχθη άμεσα στο χειρουργείο, όπου οι γιατροί έδωσαν πολύωρη μάχη έως τις 2:00 τα ξημερώματα. Σύμφωνα με ιατρικές πηγές, η κατάστασή του σταθεροποιήθηκε, ωστόσο παραμένει σε πολύ σοβαρή κατάσταση και νοσηλεύεται στη ΜΕΘ.



«Γουρούνες»: Μια θανάσιμη παγίδα

Το ατύχημα του Greenwood αναδεικνύει για ακόμη μία φορά το πόσο επικίνδυνα είναι τα τετράτροχα ATV που κυκλοφορούν ανεξέλεγκτα στα νησιά. Πρόκειται για βαριά και δυσκίνητα οχήματα, με υψηλό κέντρο βάρους, που τα καθιστά ασταθή στις στροφές. Ένα λάθος στο τιμόνι, μια λακκούβα ή ένα απότομο φρενάρισμα αρκούν για να ανατραπούν, εκτοξεύοντας οδηγό και συνεπιβάτη στο οδόστρωμα ή ακόμη και σε γκρεμό.

Στη Μύκονο αλλά και σε άλλα ελληνικά νησιά , οι δρόμοι είναι στενοί, γεμάτοι στροφές, με κακοτεχνίες και χωρίς φωτισμό, στοιχεία που αυξάνουν τον κίνδυνο. Παρά τις επανειλημμένες εξαγγελίες για περιορισμούς ή και απαγόρευση, οι γουρούνες εξακολουθούν να δίνονται σε τουρίστες, πολλοί από τους οποίους δεν έχουν ξαναοδηγήσει τέτοιο όχημα.

Τα τελευταία χρόνια έχουν καταγραφεί δεκάδες ατυχήματα και δυστυχήματα με γουρούνες, με θύματα τόσο Έλληνες όσο και ξένους επισκέπτες. Σχεδόν κάθε καλοκαίρι, παρόμοια περιστατικά κάνουν τον γύρο του κόσμου, στιγματίζοντας την εικόνα της Μυκόνου και των υπόλοιπων νησιών. Το ερώτημα που προκύπτει, μετά και το ατύχημα του Greenwood, είναι σαφές: πόσο ακόμη αίμα πρέπει να χυθεί μέχρι να ληφθούν πραγματικά μέτρα;

