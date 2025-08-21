Μία πολύ σοβαρή περιπέτεια βιώνει τις τελευταίες ώρες στην Ελλάδα ο δισεκατομμυριούχος Tom Greenwood, ιδρυτή και CEO της εταιρείας Volt, μετά από τροχαίο.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο Tom Greenwood βρισκόταν για διακοπές στη Μύκονο. Χθες το μεσημέρι ενώ οδηγούσε μία «γουρούνα» ενεπλάκη σε σοβαρό τροχαίο από το οποίο βγήκε μεν ζωντανός αλλά με πολλαπλά κατάγματα από τη μέση και κάτω. Αμέσως μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Μυκόνου όπου και ενώ οι γιατροί τον περιέθαλπταν, υπέστη και έμφραγμα. Το περιστατικό περιέγραψε και το πρωί της Πέμπτης ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, χωρίς να τον κατονομάσει.

Η γυναίκα η οποία βρισκόταν μαζί του ήταν αυτή που εκκίνησε τις διαδικασίες προκειμένου να τον παραλάβει η ιδιωτική ασφάλισή του η οποία και έφτασε με ελικόπτερο στη Μύκονο. Ωστόσο τα στελέχη που τον είδαν, διασωληνωμένο, μόλις ενημερώθηκαν για την κατάσταση της υγείας του, ενημέρωσαν ότι αρνούνται να τον παραλάβουν καθώς η κατάσταση του ήταν πολύ σοβαρή για να εμπλακεί σε αεροδιακομιδή και πως οι πιθανότητες επιβίωσης ήταν ελάχιστες.

Τελικά, οργανώθηκε αεροδιακομιδή με αεροσκάφος του ΕΚΑΒ, το οποίο τον μετέφερε στο Γενικό Κρατικό Νίκαις. Εκεί υπεβλήθη σε πολύωρη χειρουργική επέμβαση έως τις 02:00 τα ξημερώματα. Σύμφωνα με ιατρικές πηγές, η κατάστασή του σταθεροποιήθηκε ωστόσο είναι σε πολύ σοβαρή κατάσταση και νοσηλεύεται στη ΜΕΘ.

Ποιος είναι ο Tom Greenwood

Ο Tom Greenwood είναι ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της Volt, μίας ταχέως αναπτυσσόμενης ευρωπαϊκής fintech εταιρείας που ειδικεύεται στις άμεσες πληρωμές και στις τραπεζικές συναλλαγές σε πραγματικό χρόνο.

Με έδρα το Λονδίνο, η Volt ιδρύθηκε το 2019 και μέσα σε λίγα χρόνια εξελίχθηκε σε έναν από τους βασικούς παρόχους υπηρεσιών open banking στην Ευρώπη.

Ο Greenwood θεωρείται από τα πλέον αναγνωρισμένα στελέχη στον χώρο της ψηφιακής τραπεζικής και έχει συμβάλει στην προώθηση λύσεων που αλλάζουν τον τρόπο με τον οποίο οι επιχειρήσεις και οι καταναλωτές πραγματοποιούν συναλλαγές.

Η περίπτωση που περιέγραψε ο Άδωνις Γεωργιάδης

Την περίπτωση του 50χρονου, χωρίς να τον κατονομάσει, περιέγραψε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης μιλώντας στον ΣΚΑΪ το πρωί της Πέμπτης.

Όπως είπε στον ΣΚΑΪ, «ο δισεκατομμυριούχος πήγε πολυτραυματίας, τον σταθεροποίησαν στο Κέντρο Υγείας και ξεκίνησε διαδικασία διακομιδής. Οι συνεργάτες του είπαν ότι έχει ιδιωτική ασφάλιση, “θα έρθει ελικόπτερο με δικούς μας γιατρούς”. Ήρθαν οι γιατροί με ιδιωτικό ελικόπτερο και αρνήθηκαν να τον παραλάβουν λέγοντας ότι “αυτός θα πεθάνει”». Αποκάλυψε, μάλιστα, ότι «κατά τη διάρκεια της πτήσης χρειάστηκε να του κάνουν ανάταξη δύο φορές».

Όπως είπε, τέλος, «μίλησα με τον γιο του στο Λονδίνο και μου είπε ότι έμεινε εντυπωσιασμένος από την αντιμετώπιση των γιατρών του ΕΣΥ»

