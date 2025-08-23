Πολύ κοντά στο σπίτι όπου, χθες, σκότωσε μπροστά στα παιδιά του τη σύζυγό του, κρυβόταν ο 40χρονος δράστης της άγριας δολοφονίας στον Βόλο. Ο συζυγοκτόνος είχε βρει καταφύγιο σε έναν εγκαταλελειμμένο οικοπεδικό, το οποίο στο παρελθόν ήταν υπαίθριο πάρκινγκ.

Το παλιό πάρκινγκ

Το σημείο που εντοπίστηκε ο 40χρονος

Σύμφωνα με πληροφορίες τον εντόπισε ένας περίοικος να κοιμάται πίσω από θάμνους. Άμεσα ενημέρωσε την Αστυνομία και στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις. Αφού αποκλείστηκε ο χώρος επενέβησαν αστυνομικοί και τον ακινητοποίησαν.

Ο 40χρονος δεν έφερε καμία αντίσταση ενώ ήταν εμφανώς καταβεβλημένος.

Φώναζε ότι τον απατούσε

Ωστόσο αυτόπτες μάρτυρες και περίοικοι αναφέρουν ότι κατά την σύλληψή του φώναζε στους αστυνομικούς ότι σκότωσε τη γυναίκα του επειδή τον απατούσε.

Αξίζει να σημειωθεί ότι κατά τη διάρκεια της νύχτας υπήρχαν αρκετές αναφορές στην Αστυνομία για ύποπτο άτομο στην ευρύτερη περιοχή γύρο από το σπίτι που έγινε η δολοφονία, χωρίς ωστόσο να εντοπιστεί ο δράστης.

Μάλιστα από νωρίς το πρωί είχαν ενισχυθεί οι αστυνομικές δυνάμεις έξω από το σπίτι της οικογένειας αφού εκεί παραμένουν τα 4 παιδιά.

Στην αστυνομία υπήρχε πάντα το ενδεχόμενο ο 40χρονος να ήθελε να επιστρέψει στο σπίτι του και ίσως για αυτό να κρυβόταν σε κοντινή απόσταση.

Πάντως οι φόβοι που είχαν εκφραστεί ο δράστης να έβαζε τέλος στη ζωή του δεν επιβεβαιώθηκαν.

Είχε εμμονή με τη γυναίκα του

Σύμφωνα με όσα όσα κατέθεσαν τα παιδιά στην αστυνομία, ο πατέρας τους είχε πρόβλημα με τα ναρκωτικά και το τελευταίο διάστημα είχε εμμονή με την μητέρα τους ότι αυτή διατηρούσε σχέση με τρίτο πρόσωπο.

Αυτό φαίνεται να ήταν η αφορμή και της έναρξης του έντονου καυγά που κατέληξε στην άγρια δολοφονία. Όπως είπαν τα παιδιά όλα ξεκίνησα όταν ο πατέρας τους είδε την μητέρα τους να κρατά το κινητό τηλέφωνο.

Αυτός θεώρησε ότι έστελνε μήνυμα σε κάποιον και προσπάθησε να της το αρπάξει.

Όπως είπαν τα παιδιά η οικογένεια είχε μόνο ένα κινητό τηλέφωνο λόγω οικονομικών προβλημάτων.

Έτσι ξεκίνησε ο άγριος καυγάς με την 36χρονη γυναίκα να προσπαθεί να ξεφύγει και αιμόφυρτη έφτασε μέχρι την είσοδο της πολυκατοικίας όπου εκεί δέχθηκε τα τελικά χτυπήματα του δράστη με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή της.

Πέντε λεπτά από το σπίτι

Το σημείο που εντοπίστηκε ο 40χρονος είναι πολύ κοντά στο σπίτι του, 400 μέτρα, και μόλις 5 λεπτά με τα πόδια όπως φαίνεται και στον χάρτη

in.gr