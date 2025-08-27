Ο Αρχιεπίσκοπος Σινά, Φαράν και Ραϊθώ, Δαμιανός, απευθύνει νέα έκκληση προς τις κυβερνήσεις Ελλάδας και Αιγύπτου, υπογραμμίζοντας με δραματικό τόνο ότι «κινδυνεύει η ζωή μου» μετά τα τελευταία γεγονότα στη Μονή Σινά.

Σε βιντεοσκοπημένο μήνυμα που δημοσιοποίησε, ο Αρχιεπίσκοπος σημείωσε ότι η κανονική τάξη αποκαταστάθηκε στο μοναστήρι με την απομάκρυνση των μοναχών που είχαν επιχειρήσει στασιαστική ενέργεια. Παρά ταύτα, τόνισε ότι οι απειλές εναντίον του συνεχίζονται, καλώντας τόσο την ελληνική όσο και την αιγυπτιακή κυβέρνηση –της οποίας είναι πολίτης– να σταθούν στο πλευρό του.

Δείτε βίντεο με το μήνυμα του Αρχιεπισκόπου Δαμιανού:

Η κατάσταση στη Μονή Σινά παραμένει τεταμένη. Το πρωί της ίδιας ημέρας, οι μοναχοί που είχαν εκδιωχθεί μετά το αποτυχημένο πραξικόπημα επέμειναν να επιστρέψουν, συγκεντρώθηκαν έξω από την πύλη και επιχείρησαν να σπάσουν τις πόρτες για να εισβάλουν εκ νέου στο μοναστήρι. Αποκλειστικά πλάνα δείχνουν τις στιγμές έντασης που επικράτησαν.

Δείτε βίντεο από τα χθεσινά επεισόδια

Σύμφωνα με συνεργάτες του Αρχιεπισκόπου, εκείνος παραμένει εντός του μοναστικού συγκροτήματος μαζί με την αδελφότητα, ενώ οι στασιαστές συνεχίζουν να καλούν υποστηρικτές και να πιέζουν με φωνές και επιθέσεις προκειμένου να επιστρέψουν. Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι η αιγυπτιακή αστυνομία, αν και είχε παρουσία στην περιοχή, δεν προχώρησε σε επέμβαση για να τους απομακρύνει.

Αντίθετα, όπως καταγγέλλεται, αξιωματούχοι που επικοινώνησαν με τις αρχές φέρονται να συνέστησαν στον Αρχιεπίσκοπο και στους μοναχούς να επιτρέψουν την επιστροφή των πραξικοπηματιών. Μια εξέλιξη που προκάλεσε έντονη ανησυχία για την ασφάλεια του Αρχιεπισκόπου, την προστασία της Μονής Σινά και τη διατήρηση της ομαλής λειτουργίας του ιστορικού μοναστικού ιδρύματος.

protothema.gr