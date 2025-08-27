Νέα επεισόδια σημειώθηκαν στη Μονή της Αγίας Αικατερίνης στο όρος Σινά, στην Αίγυπτο, καθώς μοναχοί που είχαν εκδιωχθεί ως «πραξικοπηματίες» επιχείρησαν να εισέλθουν ξανά στο μοναστήρι αργά το βράδυ της Τρίτης (26 Αυγούστου).

Σύμφωνα με το orthodoxia.info, οι μοναχοί αρνήθηκαν να αποδεχθούν την απόφαση του Αρχιεπισκόπου Σινά Δαμιανού και της Αδελφότητας, που συντάχθηκαν γύρω από τον Ηγούμενο και τους απομάκρυναν από τη Μονή.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η αιγυπτιακή Αστυνομία που κλήθηκε από τον ηγούμενο προκειμένου να αποκατασταθεί η νομιμότητα αρνήθηκε να παρέμβει, αφήνοντας να εξελίσσεται η «πολιορκία» της Μονής από τους εκδιωχθέντες μοναχούς.

Η στάση αυτή ερμηνεύεται ως άρνηση της Αιγύπτου να συνδράμει στην λήξη της εσωτερικής έριδας της αδελφότητας και την αποκατάσταση της κανονικότητας κάτι το οποίο θα ενίσχυε την διαπραγματευτική θέση της Μονής.

Σε ανακοίνωσή του νωρίρερα, ο κ. Δαμιανός ανέφερε ότι πήγε στη Μονή Σινά για να συζητήσει με τη «μικρή ομάδα των πραξικοπηματιών μοναχών» οι οποίοι είχαν προγραμματίσει συνέλευση ερήμην του για να τροποποιήσουν τον Κανονισμό λειτουργίας της Μονής.

Όπως αναφέρει, «οι πραξικοπηματίες μοναχοί μού επιτέθηκαν και με προπηλάκισαν, όπως είχαν πράξει και κατά την τελευταία παρουσία μου στη Μονή. Οι μοναχοί που δεν μετείχαν στο πραξικόπημα υπερασπίστηκαν την ταπεινότητά μου και τη Μονή με αυτοθυσία, τον Αρχιεπίσκοπο και τη Μονή, και απώθησαν τους παράνομους πραξικοπηματίες έξω από τα τείχη της Μονής». «Η Μονή επανήλθε στη νομιμότητα και στην κανονικότητα» καταλήγει ο κ. Δαμιανός.

Ο Αρχιεπίσκοπος Σινά, Δαμιανός, δήλωσε:

«Έφθασα σήμερα το απόγευμα της 26ης Αυγούστου στο Μοναστήρι της Αγίας Αικατερίνης με σκοπό την καταλλαγή και τη συζήτηση με τη μικρή ομάδα των πραξικοπηματιών μοναχών, τακτική που πιστά τήρησα όλο αυτόν τον καιρό, οπλισμένος με υπομονή και πατρική αγάπη.

Οι συγκεκριμένοι μοναχοί είχαν προγραμματίσει χωρίς την έγκρισή μου συνέλευση για να τροποποιήσουν τον Κανονισμό λειτουργίας της Μονής ερήμην εμού, που σύμφωνα με τον Κανονισμό πάντοτε προεδρεύω.

Οι πραξικοπηματίες μοναχοί μού επιτέθηκαν και με προπηλάκισαν, όπως είχαν πράξει και κατά την τελευταία παρουσία μου στη Μονή. Οι μοναχοί που δεν μετείχαν στο πραξικόπημα υπερασπίστηκαν την ταπεινότητά μου και τη Μονή με αυτοθυσία, τον Αρχιεπίσκοπο και τη Μονή, και απώθησαν τους παράνομους πραξικοπηματίες έξω από τα τείχη της Μονής.

Ήδη συγκλήθηκε Γενική Συνέλευση με τους παρόντες μοναχούς, διότι οι πραξικοπηματίες, τιμωρημένοι με την ποινή της ακοινωνησίας, δεν μπόρεσαν να συμμετάσχουν και εξελέγη νέα Σύναξη της Μονής, που την αποτελούν Ιερομ. Πορφύριος Καναβάκης, Δικαίος, Ιερομ. Ακάκιος Σπανὀς, Σκευοφύλακας και Μον. Εφραίμ Προβατάς, Οικονόμος.

Η Μονή επανήλθε στη νομιμότητα και στην κανονικότητα.

Ευχαριστίες οφείλονται στην προστάτιδα και έφορο της Μονής Αγία Μεγαλομάρτυρα Αικατερίνη, που φυλάσσει και προστατεύει τη Μονή της από τις πανουργίες του Διαβόλου. Μια μεγάλη συγγνώμη οφείλουμε ως Μονή Σινά και από το πλήρωμα της Εκκλησίας, γιατί μικρότητες και φιλοδοξίες κάποιων έγιναν αιτία σκανδαλισμού των πιστών και, αντί ως μοναχοί να είμαστε για φως για τους κοσμικούς, με την κατάσταση αυτή λειτουργήσαμε αντίθετα. Με πολλή ταπείνωση και συντριβή ζητούμε ταπεινά συγγνώμη».

