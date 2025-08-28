Στην αντεπίθεση φαίνεται έτοιμος να περάσει ο Γιώργος Μαζωνάκης, καταθέτοντας μηνύσεις κατά της οικογένειάς του, μετά τον ακούσιο εγκλεισμό του στο Δρομοκαΐτειο.

Όπως δήλωσε του ο δικηγόρος του τραγουδιστή, «εξετάζουμε σοβαρά να υποβάλλουμε μήνυση για την αίτηση της ακούσιας νοσηλείας που έκανε η αδερφή του Γιώργου με τη συγκατάθεση των γονιών τους».

Ο ίδιος εξήγησε ότι η αίτηση δεν μπορούσε να σταθεί νομικά, αφού ο νόμος προβλέπει τρία πολύ συγκεκριμένα κριτήρια: «Πρώτον, το πρόσωπο πρέπει να πάσχει από ψυχικό νόσημα, δεύτερον, να μην μπορεί να βοηθήσει τον εαυτό του και τρίτον, να είναι εν δυνάμει επικίνδυνο για τον εαυτό του αλλά και για τρίτους».

Συμπλήρωσε μάλιστα: «Εν προκειμένω δεν ισχύει τίποτε απ’ αυτά και επιπρόσθετα θα πρέπει να σημειώσουμε ότι αυτός που κάνει την αίτηση πρέπει να έχει άμεση επαφή για να έχει ολοκληρωμένη, πραγματική εικόνα. Και τέτοια εικόνα σίγουρα δεν μπορείς να έχεις όταν έχεις δει τον άλλον δύο-τρεις φορές μέσα σε ένα χρόνο».

Σύμφωνα με τον δικηγόρο, η αίτηση για την ακούσια νοσηλεία κατατέθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα με τον ισχυρισμό ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε κρίσεις πανικού, δεν έβγαινε από το σπίτι και υπήρχε φόβος ότι θα έβλαπτε τον εαυτό του.

Γιώργος Μαζωνάκης: Όσα προηγήθηκαν του εγκλεισμού του στο Δρομοκαΐτειο

Την ίδια ώρα, το Live News έφερε στο «φως» τα γεγονότα που οδήγησαν τον Γιώργο Μαζωνάκη σε οριστική ρήξη με την οικογένειά του.

Σύμφωνα με το σχετικό ρεπορτάζ, οι σχέσεις του Γιώργου Μαζωνάκη με τις δύο αδελφές και τους γονείς του έγιναν αρχικά ψυχρές και στη συνέχεια σταμάτησαν ολοκληρωτικά πριν από περίπου 2 χρόνια.

Τότε είχε γίνει γνωστό πως, εν αγνοία του τραγουδιστή, η αδελφή του Βάσω Μαζωνάκη, μετέφερε σε δική της εταιρεία ένα σπίτι στη Μύκονο, που κάποτε διαχειρίζονταν μαζί.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε δείξει πέρυσι αποφασισμένος να κινηθεί νομικά, ενώ τον Μάρτιο του 2025 έγινε η πρώτη κρίσιμη συνάντηση ανάμεσα στις δύο πλευρές, με τα δύο αδέλφια να βρίσκονται στον ίδιο χώρο μετά από μήνες.

Οι συζητήσεις για συμβιβασμό ήταν άκαρπες με την ατάκα του Γιώργου Μαζωνάκη για ραντεβού στα δικαστήρια, να συνοψίζει το κλίμα στη συνομιλία τους.

Κατά το ίδιο ρεπορτάζ, 15 μέρες πριν τον εγκλεισμό του τραγουδιστή στο Δρομοκαΐτειο, τον επισκέφθηκαν στο σπίτι του οι γονείς του, με τις πληροφορίες κάνουν λόγο για μια αιφνιδιαστική επίσκεψη.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης φέρεται να εξοργίστηκε, με τους γονείς τους να αποχωρούν, και στη συνέχεια να παίρνουν την απόφαση να ζητήσουν εισαγγελική εντολή για τον εγκλεισμό του τραγουδιστή σε ψυχιατρική κλινική.

«Εδώ και ενάμιση χρόνο με τον Γιώργο δεν έχουμε καθόλου επαφές και σχέσεις. Δεν τον βλέπουμε καθόλου πια. Τις δυο τελευταίες φορές που τον είδαμε ήταν μια φορά τις τελευταίες ημέρες και πριν από κάποιους μήνες. Θεωρούμε ότι είναι επικίνδυνος, γιατί τον πιάνουν κρίσεις πανικού. Ο Γιώργος δεν βγαίνει από το σπίτι του. Φοβόμαστε ότι μπορεί να πεθάνει. Πρέπει να τον δει ψυχίατρος, γιατί μπορεί να είναι επικίνδυνος για τον εαυτό του, αλλά και για τρίτους. Πήγαμε στο σπίτι του για να τον δούμε και εκείνος άρχισε να φωνάζει και αναγκαστήκαμε να φύγουμε, ενώ στην αρχή ήταν ήρεμος. Αυτό συνέβη λίγες ημέρες πριν απευθυνθούμε στον εισαγγελέα», φέρεται να ανέφερε η οικογένεια του Γιώργου Μαζωνάκη, κάνοντας αίτημα για την ακούσια νοσηλεία του.

