Σοκ προκαλεί η υπόθεση άγριας ληστείας σε βάρος ενός 71χρονου καρκινοπαθούς στο Ίλιον, ο οποίος δέχθηκε επίθεση από δύο νεαρούς την ώρα που επέστρεφε στο σπίτι του με τα χρήματα της σύνταξής του.

Το περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας, όταν ο ηλικιωμένος είχε σηκώσει 500 ευρώ από τράπεζα. Λίγο πριν μπει στο ασανσέρ της πολυκατοικίας του, δύο νεαροί τον πλησίασαν και προσποιήθηκαν ότι είναι γνωστοί. Στη συνέχεια, τον ξυλοκόπησαν, τον ακινητοποίησαν και άρπαξαν το πορτοφόλι του.

«Ο ένας με έσφιγγε δυνατά, δεν μπορούσα να αντιδράσω. Ο άλλος πήρε το πορτοφόλι και τότε με έσπρωξαν στη σκάλα. Φώναζα αλλά δεν με άκουγε κανείς», δήλωσε ο 71χρονος στο Live News.

Οι δράστες τον έριξαν από τις σκάλες, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά στο κεφάλι, στο πρόσωπο και στον λαιμό. Χωρίς να μπορεί να κινηθεί εύκολα, σύρθηκε μέχρι το ασανσέρ για να ειδοποιήσει τη σύζυγό του.

«Ο γιατρός είπε ότι ήταν θαύμα που σώθηκα», ανέφερε ο ίδιος, ενώ ο γιος του χαρακτήρισε την επίθεση «απόπειρα ανθρωποκτονίας».

Ο ηλικιωμένος νοσηλεύεται με τραύματα, ενώ η οικογένειά του τονίζει ότι είναι καρκινοπαθής με ποσοστό αναπηρίας 80% και υποβάλλεται τα τελευταία χρόνια σε χημειοθεραπείες και ακτινοθεραπείες.

Οι δράστες, που φέρονται να τον είχαν παρακολουθήσει από την τράπεζα μέχρι την πολυκατοικία του, κατάφεραν να διαφύγουν. Η αστυνομία διεξάγει έρευνες για τον εντοπισμό τους.

protothema.gr