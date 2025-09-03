Μια ανείπωτη τραγωδία εκτυλίχθηκε το απόγευμα της Τετάρτης (3/9) στα Πατήσια, όπου μια γυναίκα βρέθηκε νεκρή στο διαμέρισμά της λίγο μετά τον τοκετό. Νεκρό εντοπίστηκε και το νεογνό, ενώ το περιστατικό συνέβη μπροστά στα δύο ανήλικα παιδιά της, ηλικίας 3 και 5 ετών.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η γυναίκα, ελληνικής καταγωγής, βρισκόταν σε προχωρημένη κύηση και αναμενόταν να γεννήσει μέσα στις επόμενες ημέρες.

Ο σύζυγός της, με καταγωγή από τη Γεωργία, ενημέρωσε ότι ανησύχησε όταν δεν μπορούσε να τη βρει, καθώς το κινητό της ήταν απενεργοποιημένο. Επιστρέφοντας στο σπίτι, τη βρήκε στο σαλόνι μαζί με το νεογέννητο, χωρίς τις αισθήσεις τους. Ο ίδιος προσπάθησε με τη βοήθεια γειτόνισσας να της κάνει ΚΑΡΠΑ, χωρίς αποτέλεσμα.

Οι Αρχές ερευνούν την υπόθεση, ενώ ο ιατροδικαστής αναμένεται να ρίξει φως στα αίτια θανάτου μητέρας και βρέφους.

protothema.gr