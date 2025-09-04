Η ελληνική Αστυνομία συνέλαβε 30χρονη γυναίκα που φέρεται να είναι η μητέρα του βρέφους, το οποίο βρέθηκε το βράδυ της Τετάρτης 3 Σεπτεμβρίου μέσα σε καρότσι σούπερ μάρκετ σε πάρκο κοντά στην Ακρόπολη.

Σε βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου και αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα, 4 Σεπτεμβρίου, ενώπιον του εισαγγελέα, σύμφωνα με την ΕΡΤ. Η γυναίκα δεν έχει ακόμη ταυτοποιηθεί επισήμως ως η μητέρα του παιδιού.

Το βρέφος εντοπίστηκε λίγο μετά τις 20:00 από 54χρονη γυναίκα αλβανικής καταγωγής, η οποία το βρήκε εγκαταλελειμμένο στο καρότσι, στο πάρκο της Λεωφόρου Καλλιρόης. Το παιδί μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία», όπου παραμένει για προληπτικούς ελέγχους.

Η αστυνομία εξετάζει υλικό από κάμερες ασφαλείας τόσο του σούπερ μάρκετ όσο και του πάρκου, προκειμένου να εξακριβώσει ποιος άφησε το βρέφος στο σημείο.

cnn.gr