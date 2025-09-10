«Μου ζήτησε συγγνώμη» αποκάλυψε η παραολυμπιονίκης Καρολίνα Πελενδρίτου, για το περιστατικό με τον οδηγό ταξί που δεν δέχτηκε αρχικά την επιβίβασή της μαζί με τον σκύλο-οδηγό της.

Η Καρολίνα, η οποία είναι τυφλή, αντέδρασε έντονα σε αυτή την άρνηση και το περιστατικό έλαβε δημοσιότητα.

Όπως δηλώνει, «είναι σημαντικό να μη χρειαζόμαστε πάντα να μπαίνουμε στη διαδικασία να αποδείξουμε τα αυτονόητα», ενώ σημειώνει ότι τελικά ο οδηγός της ζήτησε συγγνώμη.

«Δεν αισθάνθηκα ευχάριστα με την αντίδραση του οδηγού. Αντιμετωπίζω αρκετά τέτοια γεγονότα και όχι μόνο σε θέματα μεταφορών. Είναι ένα ευρύτερο πρόβλημα της κοινωνίας που πρέπει να αντιμετωπιστεί με τα άτομα με αναπηρία, να μπορούμε να μπαίνουμε στη θέση του άλλου και να μην είμαστε αδιάφοροι, γιατί νομίζουμε ότι δεν μας αφορά το πρόβλημα του διπλανού μας», είπε η Καρολίνα Πελενδρίτου.

«Ο σκύλος δίνει ελευθερία, έχουμε σχέση ζωής»

«Η Liberty είναι προέκταση του εαυτού μου. Ο σκύλος-οδηγός δίνει στον άνθρωπο-χειριστή ελευθερία και ασφάλεια και αυτό το δέσιμο που έχουμε αποκτήσει είναι μια σχέση ζωής που με βοηθάει γενικότερα στην ψυχοσύνθεσή μου», καταλήγει.

