Τον γύρο του διαδικτύου κάνει τις τελευταίες ώρες η περιπέτεια που είχε η Κύπρια κολυμβήτρια και παραολυμπιονίκης Καρολίνα Πελενδρίτου με έναν οδηγό ταξί ο οποίος αρνήθηκε να επιβιβάσει στο όχημά του τον σκύλο οδηγό της.

Η παραολυμπιονίκης, η οποία αντιμετωπίζει προβλήματα όρασης και συνοδεύεται από τον σκύλο-οδηγό της, κατέγραψε σε βίντεο τον διάλογό της με οδηγό ταξί. Όπως ακούγεται στο βίντεο, ο ίδιος αρνείται να την επιβιβάσει, προβάλλοντας ως δικαιολογία ότι το ζώο μπορεί να λερώσει μέσα στο όχημα, ενώ υποστήριξε πως είχε ήδη ενημερώσει για τη στάση του την εταιρεία Ραδιοταξί.

«Το ταξί είναι δικό μου, εγώ κάνω κουμάντο»

«Εγώ τι θα κάνω αν ο σκύλος κατουρήσει μέσα στο αμάξι;», ακούγεται να λέει ο οδηγός, με την Καρολίνα Πελενδρίτου να αντιδρά έντονα: «Ξέρετε τι σημαίνει σκύλος οδηγός; Δεν έχετε δικαίωμα να μην πάρετε το σκυλί, κι αν καλέσω την Αστυνομία, θα πάτε αυτόφωρο». «Εγώ θα πάω αυτόφωρο; Το ταξί είναι δικό μου και εγώ κάνω κουμάντο» απαντά, με ύφος, ο οδηγός.

«Ο οδηγός θα υποστεί τις κυρώσεις» -Η απάντηση του ΣΑΤΑ

Όπως ήταν φυσικό, η συμπεριφορά του οδηγού και η κοινοποίηση του επίμαχου βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης προκάλεσε αντιδράσεις για την αντιμετώπιση

«Οι σκύλοι οδηγοί έχουν το δικαίωμα να επιβιβάζονται γιατί είναι ένα με τον άνθρωπο που τους χρησιμοποιεί και επιβάλλεται να τους επιβιβάζει το ταξί», σημείωσε, μιλώντας στο Action24, ο γραμματέας του Συνδικάτου Αυτοκινητιστών Ταξί Αττικής (ΣΑΤΑ), Πάρης Ορφανός, αναφορικά με το περιστατικό.

Όπως πρόσθεσε, ο ΣΑΤΑ έχει λάβει υπ’ όψιν του το περιστατικό, το οποίο χαρακτήρισε καταδικαστέο. «Ο συγκεκριμένος οδηγός θα υποστεί τις κυρώσεις» ξεκαθάρισε, ενώ ανέφερε ότι στο επάγγελμα έχουν εισχωρήσει παραβάτες.

Η Καρολίνα Πελενδρίτου

Γεννημένη το 1986 στη Λεμεσό, η Καρολίνα Πελενδρίτου θεωρείται από τις πιο πετυχημένες αθλήτριες των Παραολυμπιακών Αγώνων (σημαιοφόρος της κυπριακής αποστολής στους Παραολυμπιακούς Αγώνες 2024).

Η «βασίλισσα της πισίνας», όπως συχνά αποκαλείται, έχει χαρίσει στην Κύπρο μοναδικές στιγμές δόξας στους Παραολυμπιακούς Αγώνες, κατακτώντας συνολικά οκτώ μετάλλια. Η πορεία της ξεκίνησε θριαμβευτικά στην Αθήνα το 2004, όπου κατέκτησε το πρώτο παραολυμπιακό μετάλλιο στην ιστορία της χώρας με το χρυσό στα 100 μέτρα πρόσθιο (SB13). Στο Πεκίνο, το 2008, ανέβηκε ξανά στο υψηλότερο σκαλί με χρυσό στο ίδιο αγώνισμα (SB12), ενώ πρόσθεσε και ένα χάλκινο στα 200 μέτρα μικτή ατομική (SM12). Τέσσερα χρόνια αργότερα, στο Λονδίνο, κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στα 100 μέτρα πρόσθιο (SB12), επιβεβαιώνοντας τη σταθερότητά της στην ελίτ.

Μετά από μια δύσκολη περίοδο, επέστρεψε θριαμβευτικά στο Τόκιο το 2020 (που διεξήχθη το 2021 λόγω πανδημίας), όπου στέφθηκε ξανά χρυσή παραολυμπιονίκης στα 100 μέτρα πρόσθιο (SB11) και κατέκτησε και ένα χάλκινο στα 50 μέτρα ελεύθερο (S11). Η πιο πρόσφατη επιτυχία της ήρθε στο Παρίσι το 2024, όπου πρόσθεσε στη συλλογή της ένα ασημένιο μετάλλιο στα 50 μέτρα ελεύθερο (S11) και ένα χάλκινο στα 100 μέτρα πρόσθιο (SB11).

