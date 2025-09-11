Ανατριχίλα προκαλούν οι καταθέσεις των θυμάτων του 42χρονου που συνελήφθη από το ελληνικό FBI, ο οποίος, σύμφωνα με την έρευνα, εκμεταλλευόταν σεξουαλικά γυναίκες που βρίσκονταν σε οικονομική δυσχέρεια.

Ο κατηγορούμενος, εμφανιζόταν αρχικά ως άνθρωπος που έδειχνε ενδιαφέρον για τα προβλήματά τους, κερδίζοντας την εμπιστοσύνη τους. Με αυτόν τον τρόπο οι γυναίκες – ανάμεσά τους και ανήλικες – του αποκάλυπταν τα αδύναμα σημεία τους. Από εκεί και πέρα, ξεκινούσε η σκληρή και φρικιαστική εκμετάλλευσή τους, χωρίς να κάνει «διακρίσεις» ανάμεσα σε ανήλικες και ενήλικες.

Συγκλονιστική είναι η μαρτυρία μίας 26χρονης σήμερα κοπέλας η οποία μπλέχτηκε στα δίχτυα του 42χρονου το 2016, όταν ήταν μόλις 17 ετών. Όπως είπε η καταγγέλλουσα στις Αρχές, η γνωριμία τους ξεκίνησε εκείνη την χρονιά όταν για τέσσερις μήνες εργάστηκε στο κατάστημα ρούχων που διατηρεί ο κατηγορούμενος στα νότια προάστια. Οι δυο τους ήρθαν κοντά και ανέπτυξαν φιλικές σχέσεις με αποτέλεσμα η κοπέλα να του ανοιχτεί και να του μιλήσει για τη δύσκολη οικονομική κατάσταση που βρισκόταν αυτή και η οικογένειά της.

Μετά από λίγους μήνες ο 42χρονος την προσέγγισε και την πρότεινε να της δανείσει χρήματα προκειμένου να ελαφρύνει λίγο τα βάρη της. Η ανήλικη αποδέχθηκε την πρόταση και πήρε τα χρήματα.

Όλα πήγαιναν καλά μέχρι και το 2017. Εκείνη την χρονιά η γυναίκα έμαθε ότι ο άνδρας προέβαινε στον κανονισμό ερωτικών ραντεβού και προσπάθησε να διακόψει κάθε επαφή μαζί του. Ωστόσο ο κατηγορούμενος την προσέγγισε εκ νέου μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και απαίτησε την αποπληρωμή του ποσού που της είχε δανείσει, το οποίο ανερχόταν στα 2.000 με 3.000 ευρώ.

Η κοπέλα δέχθηκε να τον επισκεφθεί στο σπίτι του στα νότια προάστια και εκεί ξεκίνησε ο εφιάλτης της. Με το που μπήκε στο σπίτι του, ο συλληφθείς την εξανάγκασε με τη χρήση σωματικής βίας και απειλών να προβεί σε χρήση κοκαΐνης, ενώ στη συνέχεια τη βίασε.

Έκτοτε έως και το καλοκαίρι του 2017 ο κατηγορούμενος κανόνιζε ερωτικά ραντεβού με πελάτες. Ο ίδιος την μετέφερε στα σημεία των συνευρέσεων και την εξανάγκαζε πριν από αυτές να κάνει χρήση κοκαΐνης. Τα έσοδα από τα ραντεβού (500 – 600 ευρώ το κάθε ραντεβού) τα παρακρατούσε στο σύνολό τους επικαλούμενος το χρέος της, ενώ έφθασε στο σημείο να της κανονίζει έως και 10 ραντεβού την ημέρα.



Η παρ’ ολίγον αποκάλυψη το 2017 και ο νέος Γολγοθάς

Μέρος της φρικώδους δράσης του ήρθε στο φως το καλοκαίρι του 2017 όταν ο κατηγορούμενος μετέφερε την καταγγέλλουσα (τότε ανήλικη) και μία ακόμη άγνωστη γυναίκα σε ξενοδοχείο στην Ηλιούπολη. Μέσα στο δωμάτιο βρίσκονταν και οι δύο σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση με αποτέλεσμα ο «πελάτης» να θορυβηθεί και να ειδοποιήσει την αστυνομία. Ωστόσο οι δύο γυναίκες δεν ανέφεραν τίποτα στους αστυνομικούς και απέκρυψαν τα όσα εφιαλτικά βίωναν. Από εκείνη τη στιγμή και μετά η καταγγέλλουσα διέκοψε κάθε επαφή μαζί του, ή τουλάχιστον προσπάθησε.

Το 2019 – 2020 προσεγγίστηκε εκ νέου από τον κατηγορούμενο ο οποίος με τη χρήση βίας την έβαλε στο αυτοκίνητό του και τη μετέφερε σε ένα δωμάτιο ξενοδοχείου όπου υπήρχε ακόμη μία κοπέλα. Εκεί, ασκώντας βία σε βάρος τους, τις βίασε. Τις επόμενες ημέρες, με τη χρήση καθημερινών απειλών κατάφερε να κάμψει τις αντιστάσεις της και έως και τον Σεπτέμβριο του 2020 την εξανάγκαζε να κάνει χρήση ναρκωτικών, να πραγματοποιεί ερωτικά ραντεβού και να συμμετάσχει σε τουλάχιστον τρεις ερωτικές σκηνές πορνογραφικής ταινίας.

Τελικά η κοπέλα κατάφερε τον Σεπτέμβριο του 2020 να διαφύγει από τον έλεγχο του και να διακόψει πλήρως τις επαφές μαζί του.



Την εξανάγκασε να εκδίδεται με «μοχλό» πίεσης τα κατοικίδιά της

Στο ίδιο μήκος κύματος κυμαίνεται και η κατάθεση έτερης κοπέλας που έπεσε θύμα του 42χρονου. Η 24χρονη σήμερα κοπέλα βρέθηκε τον περασμένο Ιούνιο ενώπιον των αστυνομικών και εξιστόρησε τα όσα εφιαλτικά έζησε στα χέρια του συλληφθέντα.

Όπως είπε η γυναίκα, ο 42χρονος είχε φτιάξει στο σπίτι του ένα γυμναστήριο και τον γνώρισε το 2021 μέσω μίας κοινής φίλης τους. Κατά τη διάρκεια των επισκέψεών της στο γυμναστήριο ο άνδρας της γνωστοποίησε πως γυρίζει ταινίες ερωτικού περιεχομένου εξηγώντας πως πρόκειται για δραστηριότητα που αποφέρει σημαντικά χρηματικά ποσά.

Μετά από έναν μήνα καθημερινών επισκέψεών της στο γυμναστήριο, του ζήτησε να φιλοξενήσει δύο από τις γάτες της λόγω προβλημάτων που αντιμετώπιζε με τον ιδιοκτήτη του σπιτιού της. Έτσι και έγινε. Έκτοτε ο 42χρονος χρησιμοποιώντας ως μοχλό πίεσης τα κατοικίδιά της προσπάθησε να κάμψει τις αντιστάσεις της εκμεταλλευόμενος παράλληλα και τη δεινή οικονομική κατάσταση στην οποία βρισκόταν το θύμα. Με αυτό τον τρόπο την εξανάγκασε να εκδίδεται για λογαριασμό του και να πρωταγωνιστεί σε ταινίες ερωτικού περιεχομένου.

Με τη χρήση ψυχολογικής βίας και απειλών, αρχικά την ανάγκασε να συμμετάσχει στις εν λόγω ταινίες και στη συνέχεια να πραγματοποιεί ερωτικά ραντεβού με πελάτες έναντι αμοιβής. Τελικά τον Ιούνιο του 2022 η καταγγέλλουσα κατάφερε να διαφύγει από τον έλεγχό του και να διακόψει κάθε επαφή μαζί του.

