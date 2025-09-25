Σε ένα σοκαριστικό εύρημα βρέθηκαν οι αστυνομικοί του Τμήματος Προστασίας Πολιτιστικής Κληρονομιάς, κατά τη διάρκεια έρευνας σε διαμέρισμα συνταξιούχου οικονομολόγου στην Αττική. Εκτός από δεκάδες αρχαιότητες, εντόπισαν ένα ανθρώπινο έμβρυο μέσα σε διάφανο γυάλινο μπουκάλι.

Η έρευνα διατάχθηκε μετά από καταγγελία του Υπουργείου Πολιτισμού ότι ο κάτοχος αρνιόταν να παραδώσει στο κράτος αρχαία αντικείμενα. Με εισαγγελική εντολή πραγματοποιήθηκε κατ’ οίκον έλεγχος, όπου οι αστυνομικοί βρήκαν αρχαία αγγεία, βιβλία και πίνακες, που σύμφωνα με τις αρχές ανήκουν στην πολιτιστική κληρονομιά των Κυκλάδων.

Το πιο ανατριχιαστικό εύρημα ήταν το έμβρυο μέσα στο γυάλινο μπουκάλι. Ο συλληφθείς φέρεται να ισχυρίστηκε στους αστυνομικούς: «Το είχε ο παππούς μου στην κατοχή του και το κράτησα», προσθέτοντας ότι τα αντικείμενα περιήλθαν σε αυτόν μέσω συγγενών και ότι δεν είχε ενεργή εμπλοκή στη συλλογή τους.

Το έμβρυο πρόκειται να αποσταλεί στην ιατροδικαστική υπηρεσία για να διαπιστωθεί η προέλευσή του, ενώ οι αρχαιότητες θα μεταφερθούν στο μουσείο της Νάξου.

Ο συνταξιούχος θα οδηγηθεί σήμερα στην Ευελπίδων, με δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του για παράβαση της νομοθεσίας περί αρχαιοτήτων. Το μυστήριο παραμένει γύρω από το πώς και γιατί βρέθηκε το έμβρυο στην κατοχή του.

protothema.gr