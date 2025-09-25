Ανείπωτη τραγωδία σημειώθηκε στο Λιδωρίκι του Δήμου Δωρίδας στην Ελλάδα, όπου ένα παιδί ηλικίας 5 ετών έχασε ξαφνικά τη ζωή του, ενώ φέρεται να περνούσε απλή ίωση.

Το νήπιο διακομίστηκε το πρωί της Πέμπτης στο Κέντρο Υγείας Λιδωρικίου χωρίς τις αισθήσεις του. Παρά τις προσπάθειες ανάνηψης των γιατρών, δεν κατέστη δυνατό να σωθεί. Το περιστατικό έχει προκαλέσει σοκ στην τοπική κοινωνία και κινητοποίηση των αρχών για τη διερεύνηση των αιτίων.

Οι αιφνίδιοι θάνατοι σε τόσο μικρές ηλικίες παραπέμπουν σε σοβαρές ιογενείς λοιμώξεις, όπως η μηνιγγίτιδα. Για τον λόγο αυτό κρίθηκε απαραίτητη η άμεση ιατροδικαστική εξέταση, προκειμένου να διαπιστωθεί η αιτία θανάτου και να εκτιμηθεί αν απαιτούνται μέτρα για τη δημόσια υγεία.

Η πρόεδρος της Κοινότητας Λιδωρικίου, Αργυρώ Λαγγουράνη – Κουτσούμπα, δήλωσε ότι πραγματοποιήθηκε ήδη απολύμανση στον παιδικό σταθμό – νηπιαγωγείο που φοιτούσε το παιδί, ως προληπτικό μέτρο. «Είμαστε όλοι σοκαρισμένοι. Δεν μπορούμε να πιστέψουμε το κακό που έχει συμβεί. Χάσαμε από τη μία στιγμή στην άλλη ένα αγγελούδι. Προτεραιότητά μας είναι να σταθούμε στην οικογένεια και, αν χρειαστεί, να λάβουμε κάθε μέτρο για την προστασία της δημόσιας υγείας», τόνισε.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το παιδάκι εμφάνιζε ήπια συμπτώματα ίωσης, την οποία είχε περάσει και το μικρότερο αδελφάκι του.

Η υπόθεση εξετάζεται από το Αστυνομικό Τμήμα Δωρίδας, ενώ έχει παραγγελθεί νεκροψία – νεκροτομή από την Ιατροδικαστική Υπηρεσία Στερεάς Ελλάδας.

