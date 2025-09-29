Η πρόεδρος της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Λάρισας έδωσε σήμερα τη σύμφωνη γνώμη της επί της βασικής δικογραφίας και του κατηγορητηρίου για την τραγωδία των Τεμπών, όπου έχασαν τη ζωή τους 57 άνθρωποι.

Με την εξέλιξη αυτή ανοίγει ο δρόμος για τον ορισμό της ημερομηνίας διεξαγωγής της δίκης, η οποία, σύμφωνα με πληροφορίες, αναμένεται να πραγματοποιηθεί σε ειδικά διαμορφωμένη αίθουσα στη Γαιόπολις Λάρισας πριν από τη συμπλήρωση της τρίτης επετείου της σύγκρουσης.

Παράλληλα, παραμένουν σε εκκρεμότητα τα αιτήματα συγγενών θυμάτων για εκταφές, καθώς και η απάντηση της Δικαιοσύνης στο ενδεχόμενο διενέργειας ιστολογικών και τοξικολογικών εξετάσεων.

protothema.gr