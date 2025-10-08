Αναβλήθηκε από την αστυνομία η εκταφή της σορού του γιου του Πάνου Ρούτσι μετά τη νέα παραγγελία, προκειμένου να παραστεί τεχνικός σύμβουλος της οικογένειας.

Νέο έγγραφο αναμένεται από την ΕΛΑΣ για το ποιες εξετάσεις θέλει να γίνουν στη σορό και να ορίσει τεχνικό σύμβουλο.

Υπενθυμίζεται ότι την Τρίτη 7 Οκτωβρίου ο Πάνος Ρούτσι, πατέρας θύματος της σιδηροδρομικής τραγωδίας στα Τέμπη, αποφάσισε να σταματήσει την απεργία πείνας, μετά την απόφαση για να δοθεί άδεια εκταφής ώστε να διενεργηθούν επιστημονικές εξετάσεις.

