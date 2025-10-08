Μια έγκυος γυναίκα μεταφέρθηκε στο Αττικό νοσοκομείο με σοβαρά τραύματα στο πρόσωπο και στα μάτια, τα οποία, σύμφωνα με την καταγγελία της, προκλήθηκαν από τον σύζυγό της με τη χρήση πιρουνιού.

Η γυναίκα ανέφερε ότι πρόκειται για περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας, ενώ οι αστυνομικές αρχές έχουν εξαπολύσει έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του δράστη.

Η 39χρονη γυναίκα διακομίστηκε στο νοσοκομείο τα μεσάνυχτα της Δευτέρας με τραύματα στο πρόσωπο και εξετάστηκε στα Επείγοντα. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλη Γιαννάκο, είχε σημάδια από πιρούνι και αίματα στο πρόσωπο.

Η γυναίκα που είναι έγκυος στον τρίτο μήνα, χειρουργήθηκε σήμερα και στα δύο μάτια και «δίνει μάχη για να σώσει την όρασή της», όπως είπε ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ. «Οι γιατροί έκαναν ότι μπορούσαν», σύμφωνα με τον κ. Γιαννάκο. Η γυναίκα νοσηλεύεται στη Μαιευτική Κλινική με αστυνομική προστασία, ενώ το έμβρυο δεν κινδυνεύει.

Ειδοποιήθηκε η ΕΛΑΣ και η 38χρονη κατήγγειλε πως τα τραύματα της τα προκάλεσε ο σύζυγός της ο οποίος και αναζητείται.

protothema.gr