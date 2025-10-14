Δύο άνθρωποι, ανάμεσά τους ένας ανήλικος, έχασαν τη ζωή τους σε νέα τραγωδία με μετανάστες που επέβαιναν σε φουσκωτό σκάφος ανοιχτά της Ρόδου.

Το πρωί της Τρίτης (14/10) περιπολικό σκάφος του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής εντόπισε στη θαλάσσια περιοχή βόρεια της Ρόδου, πνευστή λέμβο με μετανάστες.

Διασώθηκαν 19 άνθρωποι και ανασύρθηκαν δύο πτώματα, ενός άνδρα και ενός ανήλικου.

Οι διασωθέντες μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι της Ρόδου, όπου τους παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και αναμένεται να ακολουθήσει η διαδικασία ταυτοποίησης και φιλοξενίας τους.

in.gr