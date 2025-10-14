Για τις 23 Μαρτίου 2026 ορίστηκε η έναρξη της δίκης για το σιδηροδρομικό δυστύχημα με τους 57 νεκρούς στα Τέμπη. Η ημερομηνία ορίστηκε από τον Εισαγγελέα Εφετών Λάρισας και η δίκη για την τραγωδία αυτή πρόκειται να διεξαχθεί στον συνεδριακό χώρο Γαιόπολις του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Συνολικά στο εδώλιο του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων θα καθίσουν 36 κατηγορούμενοι. Μεταξύ αυτών είναι ο 60χρονος σταθμάρχης Λάρισας, ο οποίος το βράδυ της 28ης Φεβρουαρίου 2023 έβαλε τα δύο τρένα στην ίδια γραμμή. Μαζί του στο εδώλιο θα βρεθούν δύο συνάδελφοί του σταθμάρχες που κατηγορούνται ότι αποχώρησαν πρόωρα από τη βάρδιά τους αλλά και ο προϊστάμενος του Τμήματος Επιθεώρησης Λάρισας ΟΣΕ.

Στο εδώλιο θα καθίσουν ακόμη:

11 στελέχη και προϊστάμενοι τμημάτων του ΟΣΕ που βρίσκονται αντιμέτωποι με κατηγορίες για την απουσία των συστημάτων ασφαλείας, ενώ κάποιοι εξ αυτών κατηγορούνται και για τη μετάταξη του σταθμάρχη.

16 στελέχη της ΕΡΓΟΣΕ σχετικά με τη μη ολοκλήρωση της σύμβασης 717 για το σύστημα τηλεδιοίκησης στον ελληνικό σιδηρόδρομο.

Ο διευθύνων σύμβουλος και ο τεχνικός διευθυντής της Hellenic Train Α.Ε. καθώς και ο γενικός διευθυντής Μεταφορών του υπουργείου Υποδομών, η προϊσταμένη της Διεύθυνσης Σιδηροδρομικών Μεταφορών του υπουργείου και η πρόεδρος της Ρυθμιστικής Αρχής Σιδηροδρόμων (ΡΑΣ) για παραλείψεις σχετικά με την αδειοδότηση και την εποπτεία της λειτουργίας του σιδηροδρομικού δικτύου της χώρας.

Ποια αδικήματα αντιμετωπίζουν οι κατηγορούμενοι

Από τους 36 κατηγορούμενους οι 33 βαρύνονται με το κακούργημα της διατάραξης συγκοινωνιών και σειρά πλημμεληματικών πράξεων, ενώ τρία πρόσωπα αντιμετωπίζουν μόνο πλημμελήματα.

Ειδικότερα, 33 κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν το αδίκημα της επικίνδυνης παρέμβασης στη συγκοινωνία μέσων σταθερής τροχιάς με ενδεχόμενο δόλο με επικίνδυνες για την ασφάλεια της συγκοινωνίας πράξεις, που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο μεγάλου αριθμού ανθρώπων, τη βαριά σωματική βλάβη μεγάλου αριθμού ανθρώπων και τη σημαντική βλάβη σε εγκαταστάσεις κοινής ωφελείας, τη δυνατότητα κινδύνου περισσότερων προσώπων και τη δυνατότητα κοινού κινδύνου για ξένα πράγματα, τελεσθείσας και κατ’ εξακολούθηση και από κοινού.

Επιπλέον, οι 33 αντιμετωπίζουν τα πλημμελήματα της ανθρωποκτονίας από αμέλεια κατά συρροή, της βαριάς σωματικής βλάβης από αμέλεια, από υπόχρεο κατά συρροή, και της απλής σωματικής βλάβης από αμέλεια, από υπόχρεο κατά συρροή.

Τα τρία πλημμελήματα που αναφέρθηκαν μαζί με αυτό της παράβασης καθήκοντος αντιμετωπίζουν τα δύο στελέχη της Hellenic Train, ενώ μόνο το πλημμέλημα της παράβασης καθήκοντος αντιμετωπίζει μία κατηγορουμένη, μέλος της Τριμελούς Επιτροπής Μετατάξεων του ΟΣΕ.

Πάνω από 60.000 σελίδες η δικογραφία

Σύμφωνα με πληροφορίες η δικογραφία αριθμεί πάνω από 60 χιλιάδες σελίδες, με εκατοντάδες καταθέσεις, πραγματογνωμοσύνες και άλλα σημαντικά έγγραφα.

Αξίζει να αναφερθεί ότι στη συγκεκριμένη δίκη δεν δικάζονται πολιτικά πρόσωπα.

Σε ο,τι αφορά στα πολιτικά πρόσωπα ο πρώην υφυπουργός Χρήστος Τριαντόπουλος ερευνάται στο πλαίσιο των διατάξεων του νόμου περί ευθύνης υπουργών για παράβαση καθήκοντος σε βαθμό πλημμελήματος, αναφορικά με την αλλοίωση του χώρου του δυστυχήματος (μπάζωμα) με τις σχετικές δικαστικές διαδικασίες να βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, ενώ στο Δικαστικό Συμβούλιο έχει παραπεμφθεί και ο πρώην υπουργός Μεταφορών και Υποδομών Κώστας Αχ.Καραμανλής επίσης για πλημμέλημα. Μαζί του θα κριθούν και οι γενικοί γραμματείς του υπουργείου από το 2016 ως και το 2023.

