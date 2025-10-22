Ένα κορίτσι 16 ετών εντοπίστηκε νεκρό τα ξημερώματα της Κυριακής έξω από κατάστημα διασκέδασης στο Γκάζι, όπου διασκέδαζε το βράδυ του Σαββάτου.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η ανήλικη είχε καταναλώσει αλκοόλ και κάποια στιγμή αισθάνθηκε έντονη αδιαθεσία. Βγήκε από το κατάστημα για να πάρει αέρα, ωστόσο λίγα λεπτά αργότερα κατέρρευσε στο πεζοδρόμιο και έχασε τις αισθήσεις της.

Αμέσως ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ που τη μετέφερε στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός. Ωστόσο, ήταν ήδη πολύ αργά για το κορίτσι, αφού οι γιατροί περιορίσθηκαν να διαπιστώσουν ότι ήταν ήδη νεκρό.

Ο πατέρας της δεκαεξάχρονης κατέθεσε την αναγγελία του θανάτου της στο αστυνομικό τμήμα της Ομόνοιας και άμεσα κινήθηκε η ποινική διαδικασία για τη διερεύνηση των συνθηκών και των αιτιών που οδήγησαν στον θάνατο την ανήλικη.

Κατά τις έως τώρα πληροφορίες, το παιδί είχε καταναλώσει εντός του καταστήματος στο οποίο διασκέδαζε, αλκοόλ. Ήδη έχουν κατασχεθεί μπουκάλια και ποτά από το κατάστημα και παράλληλα έχει παραγγελθεί νεκροψία και νεκροτομή στο κορίτσι προκειμένου να διαπιστωθούν τα αίτια του θανάτου.

protothema.gr