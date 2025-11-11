Τον δρόμο για τις φυλακές πήρε, μετά από πολύωρη απολογία, ο πατέρας Παρθένιος, γνωστός ως «ιερέας YouTuber», μαζί με ακόμη έναν ρασοφόρο που φέρονται να συμμετείχαν σε εκτεταμένο κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών και μεταναστών, το οποίο αποκάλυψαν οι Ελληνικές Αρχές.

Μετά τις απολογίες τους στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων, τρεις ακόμη κατηγορούμενοι κρίθηκαν προφυλακιστέοι. Στο ανακριτικό γραφείο παρουσιάστηκε και ο γιος της 52χρονης φερόμενης ως αρχηγού της οργάνωσης, ο οποίος δεν κατηγορείται για συμμετοχή στο κύκλωμα, αλλά για πλημμέλημα βίας κατά υπαλλήλων, καθώς φέρεται να διαπληκτίστηκε με αστυνομικούς κατά τη σύλληψή της μητέρας του. Μετά την απολογία του, αφέθηκε ελεύθερος.

Η διαδικασία των απολογιών θα συνεχιστεί την Τετάρτη, οπότε αναμένεται να παρουσιαστεί ενώπιον του ανακριτή η 52χρονη αρχηγός του κυκλώματος, μαζί με δύο ακόμη μέλη της εγκληματικής οργάνωσης.

Η διπλή ζωή του πατέρα Παρθένιου

Η υπόθεση αποκαλύπτει τη διπλή ζωή του παλαιοημερολογίτη ιερέα, ο οποίος, φορώντας το ράσο, φέρεται να συμμετείχε ενεργά σε εγκληματική οργάνωση που εμπορευόταν κοκαΐνη και ακατέργαστη κάνναβη, ενώ ταυτόχρονα αναλάμβανε και παράνομες μεταφορές μεταναστών.

Σύμφωνα με τη δικογραφία, ο ιερέας συνεργαζόταν στενά με την 52χρονη Α.Γ., φερόμενη ως αρχηγό της οργάνωσης, και με ακόμη δύο ιερείς, τους Α.Θ. και Δ.Μ.. Οι τρεις τους είχαν αναλάβει τη μεταφορά, αποθήκευση και διακίνηση ποσοτήτων ναρκωτικών, τις οποίες φέρονται να απέκρυπταν ακόμη και μέσα σε εκκλησία στη Λιοσίων.

Οι αστυνομικές αρχές περιγράφουν ένα δίκτυο που εκμεταλλευόταν την ιερατική ιδιότητα των μελών του για να κινείται χωρίς υποψίες και να διακινεί ναρκωτικά σε χρήστες και μικροδιακινητές. Παράλληλα, το κύκλωμα είχε αναλάβει και τη μεταφορά παράτυπων μεταναστών στο εσωτερικό της χώρας, χρησιμοποιώντας τις ίδιες ασφαλείς διαδρομές και κωδικοποιημένα μηνύματα επικοινωνίας.

Για τρεις μήνες πριν από τη σύλληψή τους, στις 7 Νοεμβρίου 2025, τα μέλη της ομάδας προμηθεύονταν, νόθευαν και επανατυποποιούσαν ποσότητες ναρκωτικών, τις οποίες διοχέτευαν στην αγορά. Οι τιμές πώλησης, όπως αναφέρεται στη δικογραφία, έφταναν τα 35.000 ευρώ το κιλό κοκαΐνης και τα 2.500 ευρώ το κιλό κάνναβης.

Η δράση τους εκτεινόταν σε όλη τη χώρα, από την Αθήνα έως τη Ρόδο και τη Θράκη. Στις 28 Αυγούστου 2024, μέλος του κυκλώματος φέρεται να πούλησε τρία κιλά κάνναβης σε άγνωστο αγοραστή, χρησιμοποιώντας την κωδική ονομασία «φανουρόπιτες».

Στις 7 Νοεμβρίου 2025, μέλος της οργάνωσης συνελήφθη στο Φαληράκι της Ρόδου την ώρα που επιχειρούσε να παραδώσει 2,1 κιλά κοκαΐνης. Την ίδια μέρα, η Α.Γ. συνελήφθη στο διαμέρισμά της στην Αθήνα, έχοντας ποσότητα κάνναβης στην κατοχή της.

Από τα στοιχεία της προανάκρισης προκύπτει ότι τα μέλη της ομάδας προμηθεύονταν μεγάλες ποσότητες ναρκωτικών από άγνωστα άτομα, αποκομίζοντας υψηλά παράνομα κέρδη, ενώ παράλληλα συμμετείχαν και σε διακίνηση μεταναστών.

Στις 13 Σεπτεμβρίου 2025, ο ιερέας Δ.Μ. συνελήφθη στη Ροδόπη να μεταφέρει έξι παράτυπους μετανάστες κατόπιν εντολής της αρχηγού. Εκείνη και ο συνεργός της Ν.Λ. λειτουργούσαν ως προπομποί, εξασφαλίζοντας τις διαδρομές και ειδοποιώντας για πιθανές αστυνομικές επιχειρήσεις.

Το κύκλωμα είχε αναπτύξει επαγγελματική υποδομή, με χώρους αποθήκευσης, «καβάτζες» ακόμη και σε εκκλησίες, κώδικες επικοινωνίας και συσκευές παρεμβολής σήματος. Από τον πατέρα Παρθένιο κατασχέθηκε κινητό τηλέφωνο Nokia που χρησιμοποιούνταν αποκλειστικά για τις εσωτερικές συνεννοήσεις του κυκλώματος.

protothema.gr