Στον Άγιο Λέοντα Ζακύνθου, μια οικογένεια που έχει αφιερώσει τη ζωή της στην προστασία των ζώων βιώνει την πιο αδιανόητη απώλεια. Ένα δίχρονο αγοράκι , ο Λίο μεγάλωνε σε ένα περιβάλλον γεμάτο αγάπη για τα ζώα, έχασε τη ζωή του όταν δέχτηκε επίθεση από πίτμπουλ που η οικογένειά του είχε περιθάλψει. Ενα από τα πολλά σκυλιά που οι γονείς φιλοξενούσαν στο σπίτι τους και στο καταφύγιο που διατηρούν ακριβώς απέναντι.

Το μωρό βρισκόταν για λίγη ώρα μόνο του στο χώρο μαζί με το σκυλί -όταν για λόγους ακόμη άγνωστους- το ζώο άρχισε να δαγκώνει με σφοδρότητα τον μικρό. Τα τραύματα στο μικρό σώμα του ήταν πολλαπλά και θανατηφόρα.

Ακούγοντας τις κραυγές ο πατέρας έτρεξε και προσπάθησε απεγνωσμένα να σώσει το παιδί του, όμως μάταια. Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ έφτασε στο σπίτι, όμως το παιδί μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση. Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών να επαναφέρουν τον δίχρονο Λίο, υπέκυψε στα σοβαρά τραύματά του.

Στη σελίδα τους στο Facebook οι γονείς ανέβαζαν συχνά φωτογραφίες και βίντεο από τα σκυλιά που φροντίζουν στο σπίτι τους αλλά και στο καταφύγιο τους έχοντας και τον άτυχο Λίο ανάμεσά τους. Αξίζει επίσης να αναφερθεί πως πριν από περίπου 10 ημέρες, στις 27 Νοεμβρίου, ο Λίο γιόρτασε με την οικογένειά του τα δεύτερα γενέθλιά του.

Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες το πίτμπουλ που επιτέθηκε στο παιδί τους, ήταν ένα αδέσποτο σκυλί που οι γονείς βρήκαν έξω από την πόρτα του σπιτιού τους πριν από λίγες μέρες και δεν δίστασαν να το αγκαλιάσουν και να το φροντίσουν μαζί με όλα τα υπόλοιπα που έχουν στο σπίτι.

Το σκυλί, για το οποίο δεν υπάρχουν πληροφορίες για επιθετικές συμπεριφορές, από χθες το βράδυ βρίσκεται σε καταφύγιο, με εντολή εισαγγελέα, όπως προβλέπει ο νόμος. «Από αύριο θα παραδοθεί σε κτηνίατρο να το παρακολουθήσει», δήλωσε στην ΕΡΤ ο δήμαρχος Ζακύνθου Γιώργος Στασινόπουλος. Το επόμενο διάστημα, πενταμελής επιτροπή από την Πάτρα θα κληθεί να αποφασίσει αν το πιτμπουλ θα πρέπει να θανατωθεί ή θα μπει σε κάποιο καταφύγιο για προστασία. «Κανείς δεν ξέρει μέχρι στιγμής τι έχει γίνει και βρέθηκε το παιδάκι να έχει χάσει τη ζωή του», είπε ο κ. Στασινόπουλος.

Ελεύθεροι αφέθηκαν οι γονείς του δίχρονου

Ελεύθεροι, με εντολή εισαγγελέα αφέθηκαν οι γονείς του δίχρονου, που βρισκόταν μόνο του στον χώρο μαζί με τον σκύλο, όταν το ζώο άρχισε να το δαγκώνει με σφοδρότητα σε ολόκληρο το σώμα και ιδιαίτερα στον λαιμό.

