Σε μια προκλητική ομολογία προχώρησε ένας από τους δύο νεαρούς που εμπλέκονται στην επίθεση με μαχαίρι σε βάρος 14χρονου στον Χολαργό, δημοσιεύοντας βίντεο τριών λεπτών στο TikTok.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι δύο νεαροί φέρεται να έστησαν ενέδρα στο ανήλικο θύμα, χρησιμοποιώντας ως δόλωμα ένα κορίτσι, πριν από την επίθεση.

Στο εν λόγω βίντεο ο νεαρός κατηγορεί τα Μέσα ότι μετέδωσαν ψευδείς πληροφορίες, λέγοντας πως οι μαχαιριές που δέχθηκε ο 14χρονος δεν ήταν 6-7-8, αλλά τρεις. «Τρεις μαχαιριές του δώσαμε, τις δύο εγώ, τη μία ο φίλος μου, δεν έγινε τίποτα παραπάνω» λέει συμπληυρώνοντας πως «το κάναμε γιατί απειλήθηκε η οικογένειά μας, το σπίτι μας».

Μάλιστα λέει, «ναι, έχω ποινικό παρελθόν» υποστηρίζοντας, όμως, ότι «ποτέ δεν πείραξα κάποιον που δεν με πείραξε. Αυτός μας επιτέθηκε πρώτα με μαχαίρι και μετά εγώ έβγαλα για να αμυνθώ».

Δείτε βίντεο την ομολογία του:

Υπενθυμίζεται ότι από την επίθεση με μαχαίρια ο 14χρονος χρειάστηκε να διακομιστεί στο νοσοκομείο Παίδων, ενώ τις πρώτες βοήθειες του προσέφεραν θαμώνες σε καφετέριες και ένας φαρμακοποιός.

«Μιλάμε κάθε μέρα με το παιδί. Για έναν τσακωμό δεν φταίει μόνο ένας» επέμεινε σε προκλητικό ύφος ο νεαρός, ισχυριζόμενος ότι στο παρελθόν του την είχαν «στήσει» και του ίδιου.

Η καταγγελία του 14χρονου

Στην καταγγελία του για την επίθεση με μαχαίρι από δύο ανήλικους το μεσημέρι του περασμένου Σαββάτου (6/12) ο 14χρονος είπε στις Αρχές ότι όλα συνέβησαν μετά από ένα ραντεβού που έκλεισε διαδικτυακά με μία συνομήλική του. Ο 14χρονος πήγε στο σημείο και τότε είδε να εμφανίζονται δύο κορίτσια, καθώς και οι δύο ανήλικοι δράστες.

Οι τελευταίοι επιτέθηκαν στον 14χρονο και τον τραυμάτισαν με μαχαίρι, καταφέρνοντάς του τρία χτυπήματα: ένα στο ισχίο και δύο στον γλουτό. Στη συνέχεια, οι δράστες αποχώρησαν και το θύμα πήγε σε καφετέρια της περιοχής προκειμένου να περιποιηθούν τα τραύματά του. Οι δύο δράστες αναζητούνται.

«Τίποτα, έχουμε τσακωθεί και απλά με μαχαιρώσανε. Μου την είχανε στημένη» είπε ο 14χρονος στο Mega.

«Ήρθε χτυπημένο εδώ το παιδί, κι εγώ το πρώτο πράγμα που έκανα είναι να πάρω τηλέφωνο για να έρθει ασθενοφόρο. Και το δεύτερο πράγμα είναι, για να μην μπλέξω σε όλο αυτό, να πάρω την αστυνομία. Το παιδί δεν ήταν σε θέση να μιλήσει εκείνη τη στιγμή» είπε αυτόπτης μάρτυρας.

