Στην καταγγελία πως δέχθηκε επίθεση με μαχαίρι από δύο ανήλικους προχώρησε το απόγευμα του περασμένου Σαββάτου (6/12) ένας 14χρονος.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ανήλικος κατήγγειλε στις Αρχές ότι όλα συνέβησαν στον Χολαργό το μεσημέρι εκείνης της ημέρας μετά από ένα ραντεβού που έκλεισε διαδικτυακά με μία συνομήλική του. Ο 14χρονος πήγε στο σημείο και τότε είδε να εμφανίζονται δύο κορίτσια καθώς και οι δύο ανήλικοι δράστες.

Οι τελευταίοι επιτέθηκαν στον 14χρονο και τον τραυμάτισαν με μαχαίρι καταφέρνοντας του τρία χτυπήματα -ένα στο ισχίο και δύο στον γλουτό. Στη συνέχεια οι δράστες αποχώρησαν και το θύμα πήγε σε καφετέρια της περιοχής προκειμένου να περιποιηθούν τα τραύματά του.

Οι δύο δράστες αναζητούνται.

«Τίποτα, έχουμε τσακωθεί και απλά με μαχαιρώσανε. Μου την είχανε στημένη» είπε ο 14χρονος στο Mega.

«Ήρθε χτυπημένο εδώ το παιδί, κι εγώ το πρώτο πράγμα που έκανα είναι να πάρω τηλέφωνο για να έρθει ασθενοφόρο. Και το δεύτερο πράγμα είναι, για να μην μπλέξω σε όλο αυτό, να πάρω την αστυνομία. Το παιδί δεν ήταν σε θέση να μιλήσει εκείνη τη στιγμή» είπε αυτόπτης μάρτυρας.

protothema.gr