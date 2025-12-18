Ο 22χρονος τραγουδιστής STEF, Στέφανος Παπαδόπουλος, είναι ο καταγγέλλων σε βάρος του Γιώργου Μαζωνάκη.

Ο νεαρός τραγουδιστής κατέθεσε σε βάρος του Γιώργου Μαζωνάκη σήμερα το πρωί μήνυση για ασελγείς χειρονομίες και προτάσεις σε επαγγελματικό περιβάλλον.

22χρονος τραγουδιστής: Δεν ζήτησα ούτε χρήματα, ούτε τίποτα, μόνος σκοπός η ηθική δικαίωση

Μετά την κατάθεση της μήνυσης, μιλώντας στις κάμερες, ο 22χρονος τραγουδιστής ανέφερε:

«Ο,τι έζησα και ό,τι είδα το κατέθεσα στην ελληνική Δικαιοσύνη, δεν υπάρχει κάποιος σκοπός, δεν ζήτησα ούτε χρήματα, ούτε τίποτα, μόνος σκοπός η ηθική δικαίωση.

Είναι κάτι δύσκολο και πρωτόγνωρο, θέλω να βγει η αλήθεια.

Όσα κατήγγειλα έγιναν την περίοδο του περασμένου Μαρτίου και του Απριλίου. Δεν με αφορά τι λένε οι άλλοι για τη χρονική απόσταση μέχρι την καταγγελία».

«Ολοκλήρωσα κανονικά τη συνεργασία μου με τον Γιώργο Μαζωνάκη», συμπλήρωσε απαντώντας σε σχετική ερώτηση.

Στην ερώτηση γιατί ακόμη στο προφίλ του είναι οι φωτό του με τον Μαζωνάκη, ο τραγουδιστής απάντησε «να σβήσω τις φωτό μου; Είναι η δουλειά μου».

Δικηγόρος 22χρονου: Έρχεται και άλλη καταγγελία, πιο βαριά

O δικηγόρος του, Αλέξανδρος Παπαϊωαννίδης, είπε ότι «ουδέποτε υπήρξε οποιαδήποτε εκβίαση, ούτε ζητήθηκαν χρήματα, ούτε τίποτα. Δεν είναι τυχαίο ότι κάναμε μήνυση, σκοπός δεν είναι τα χρήματα αλλά η ηθική δικαίωση», ανέφερε αρχικά και σχολίασε ως προς τον χρόνο κατάθεσης της μήνυσης ότι άλλοι έχουν κάνει μήνυση πολύ αργότερα. «Είναι άμεσα αυτά που αναφέρει, δεν έχει περάσει ούτε καν οκτάμηνο και θα το επιβεβαιώσουν και μάρτυρες».

Πρόσθεσε δε ότι δεν ήταν «τυχαία η μήνυση αντί της αγωγής». «Δεν πέρασαν πέντε-δέκα χρόνια, δεν επιζητά ποσό αλλά ηθική δικαίωση με βάση τους μάρτυρες και τα έγγραφα που έχει».

Σε ό,τι αφορά στα όσα αναφέρονται στην ανακοίνωση Μαζωνάκη περί εκβιασμών, ανέφερε ότι «σε νομικό επίπεδο τα θεωρώ πυροτεχνήματα. Είναι κρίμα να συνδυάζετε την καταγγελία ενός ανθρώπου με άσχετα γεγονότα. Το μόνο που ζητά είναι η δικαίωση».

Σε ό,τι αφορά το ύφος της καταγγελίας ο δικηγόρος του καταγγέλλοντος ανέφερε ότι αφορά σε «ασελγείς χειρονομίες και προτάσεις σε επαγγελματικό περιβάλλον».

Προανήγγειλε δε και άλλες καταγγελίες για βαρύτερα αδικήματα: «Άλλα τα αδικήματα που καταγγέλθηκαν από τον συγκεκριμένο εντολέα και άλλα αυτά που θα ακολουθήσουν από άλλα πρόσωπα. Η μήνυση που κατατέθηκε σήμερα είναι για αδικήματα που έγιναν σε επαγγελματικό χώρο. Βαρύτερα αδικήματα θα καταγγελθούν από άλλο πρόσωπο».

Ο δικηγόρος του 22χρονου επανέλαβε ακόμη ότι υπάρχουν μάρτυρες και έγγραφα. «Έχουμε πληθώρα αποδεικτικών εγγράφων εκτυπωμένα», είπε, διευκρινίζοντας ότι αφορούν μηνύματα στο προσωπικό του τηλέφωνο, αρνούμενος ωστόσο να μπει σε λεπτομέρειες.

Σε ό,τι αφορά την επιλογή της σημερινής ημέρας για την κατάθεση της μήνυσης, δεδομένου ότι σήμερα είναι η πρεμιέρα του Γιώργου Μαζωνάκη, ο δικηγόρος του νεαρού τραγουδιστή υποστήριξε ότι δεν υπάρχει καμία σχέση και ότι η σημερινή ημέρα επιλέχθηκε γιατί σήμερα μπόρεσαν να οργανωθούν: «Δεν το συνδέουμε με πρεμιέρες ούτε με τίποτα και δεν ισχύουν τα περί εκβιασμού».

Στην ερώτηση για τα όσα αναφέρονται στην ανακοίνωση Μαζωνάκη περί κυκλωμάτων της φυλακής, ο κ. Παπαϊωαννίδης ανέφερε ότι «δεν μπορώ να καταλάβω πώς συνδέεται η καταγγελία του εντολέως μου με κυκλώματα της φυλακής» και ζήτησε να μην επισκιάζεται η οποιαδήποτε καταγγελία.

Στην ερώτηση για αυτό που ακούγεται ότι οι καταγγελίες είναι οργανωμένες λόγω διαφωνίας με προηγούμενους επιχειρηματίες με τους οποίους συνεργάστηκε το προηγούμενο διάστημα, ο δικηγόρος του 22χρονου επανέλαβε ότι «δεν σχετίζεται το ένα με το άλλο, ούτε η καταγγελία, ούτε με χρήματα ούτε με τίποτα άλλο».

Επανέλαβε τα περί άλλων καταγγελιών λέγοντας ότι γνωρίζει ότι υπάρχει σίγουρα ένας που θα καταγγείλει ακόμη «και έχω ενημέρωση ότι μπορεί να υπάρξουν και άλλοι», αναφέροντας ότι είναι βαρύτερες οι καταγγελίες.

