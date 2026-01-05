Η τελευταία τηλεοπτική παρουσία του Γιώργου Παπαδάκη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 74 ετών, πραγματοποιήθηκε στις 22 Δεκεμβρίου, στο πλαίσιο του χριστουγεννιάτικου τηλεμαραθωνίου του ΑΝΤ1, λίγες ημέρες πριν από τον αιφνίδιο θάνατό του.

Ο γνωστός δημοσιογράφος μεταφέρηκε την Κυριακή 4 Ιανουαρίου χωρίς τις αισθήσεις του στο Λαϊκό νοσοκομείο, καθώς υπέστη ανακοπή. Οι γιατροί έκαναν προσπάθειες ανάνηψης, ωστόσο δεν κατάφεραν να τον κρατήσουν στη ζωή.

Ο Γιώργος Παπαδάκης είχε μιλήσει στο «Καλημέρα Ελλάδα» για τον χριστουγεννιάτικο τηλεμαραθώνιο του ΑΝΤ1 και είχε καλέσει τον κόσμο να στηρίξει τη δράση. Πιο αναλυτικά, είχε αναφερθεί σε παλαιότερες προσπάθειες συγκέντρωσης χρημάτων και είχε εκφράσει την ελπίδα για «ένα ρεκόρ καρδιάς». Ο εκλιπών δημοσιογράφος, με πολυετή εμπειρία σε τηλεμαραθωνίους και ενεργό παρουσία σε δράσεις στήριξης ευάλωτων ομάδων, είχε μιλήσει το πρωί της Δευτέρας 22 Δεκεμβρίου στο «Καλημέρα Ελλάδα», υπογραμμίζοντας τον στόχο της προσπάθειας και τη σημασία της συμμετοχής του κοινού.

Στην τοποθέτησή του είχε απευθύνει κάλεσμα για στήριξη της δράσης, σημειώνοντας: «Να δεσμευτείτε ότι θα συμμετέχετε σε αυτόν τον τηλεμαραθώνιο, που στόχο έχει να έχουμε όσο το δυνατόν περισσότερα χαμόγελα στα παιδιά και λιγότερα θλιμμένα πρόσωπα. Όταν ξεκινήσαμε αυτή την εκπομπή και κάναμε μεγάλες προσπάθειες να συγκεντρώσουμε χρήματα για τα παιδιά που είχαν ανάγκη, η ανταπόκριση ήταν φοβερή. Είχαμε βρεθεί στα Παιδικά Χωριά SOS μαζί με τον Σάκη Ρουβά και την Καίτη Γαρμπή και είχαμε συγκεντρώσει πάρα πολλά χρήματα».

Σε άλλο σημείο, είχε αναφερθεί στην εικόνα της συμμετοχής του κόσμου και στην ενότητα που, όπως είχε πει, χαρακτήριζε τον τηλεοπτικό σταθμό γύρω από τον σκοπό του τηλεμαραθωνίου, προσθέτοντας: «Από ότι βλέπω η ανταπόκριση του κόσμου είναι μεγάλη και όσο περνάει η ώρα θα γίνεται ακόμα μεγαλύτερη. Εγώ είμαι χαρούμενος που συμμετέχω σε αυτή την διαδικασία γιατί όλοι εδώ στον ΑΝΤ1 ενώνουμε τις δυνάμεις μας για αυτό τον ιερό σκοπό και ας ελπίσουμε ότι θα κάνουμε ένα ρεκόρ, το οποίο δεν θα είναι ρεκόρ ούτε εκπομπών, ούτε τηλεοπτικού σταθμού αλλά θα είναι ένα ρεκόρ καρδιάς».

