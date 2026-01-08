Φρίκη προκαλούν οι αποκαλύψεις για την υπόθεση κακοποίησης δύο κοριτσιών από χωριό της Μεσσαράς στην Κρήτη, από τον ίδιο τους τον πατέρα, που φέρεται να άφησε έγκυο τη μία εξ αυτών, η οποία μάλιστα αντιμετωπίζει προβλήματα νοητικής στέρησης.

Σύμφωνα με το patris, η υπόθεση αποκαλύφθηκε την περασμένη Τρίτη. Ο αδερφός των κοριτσιών, που μένει στο Λασίθι, πήγε με τις δύο αδερφές του, 15 και 22 ετών, στις αστυνομικές αρχές και κατήγγειλαν ότι ο πατέρας τους τις κακοποιούσε και τις βίαζε.

Με βάση την καταγγελία που ερευνούν οι αρχές, η 22χρονη φέρεται να έμεινε έγκυος μετά από βιασμό. Το παιδί που γεννήθηκε φέρεται να δόθηκε για υιοθεσία.

Ο πατέρας κατηγορείται για βιασμό κατ’ εξακολούθηση, κατάχρηση ανηλίκου, ενδοοικογενειακές σωματικές βλάβες και απειλές, ενώ σε βάρος της μητέρας έχουν σχηματιστεί κατηγορίες για ενδοοικογενειακές απειλές και σωματικές βλάβες.

protothema.gr