Σε ηλικία 88 ετών έφυγε από τη ζωή το βράδυ της Πέμπτης (22/1) ο δημοσιογράφος Σπύρος Καρατζαφέρης.

Την είδηση του θανάτου του επιβεβαίωσε ο αδελφός του, πρώην πρόεδρος του ΛΑΟΣ, Γιώργος Καρατζαφέρης, μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό «Παραπολιτικά 90,1».

Φανερά συγκλονισμένος, ο Γιώργος Καρατζαφέρης αναφέρθηκε στον καθοριστικό ρόλο που είχε ο αδελφός του στην επαγγελματική του πορεία, τονίζοντας: «Έφυγε από τη ζωή αργά τη νύχτα. Είναι συγκλονιστικό για μένα, ως ο μικρότερος αδελφός που ακολούθησε τα βήματά του. Είμαι συντετριμμένος».

Παράλληλα, έκανε λόγο για μια εμβληματική μορφή της ενημέρωσης, χαρακτηρίζοντάς τον ως έναν από τους κορυφαίους ρεπόρτερ των τελευταίων 60 ετών, που άφησε το δικό του αποτύπωμα στον κλάδο με την πολύχρονη δραστηριότητά του.

Ποιος ήταν ο Σπύρος Καρατζαφέρης

Ο Σπύρος Καρατζαφέρης γεννήθηκε στις 24 Φεβρουαρίου 1938 στο χωριό Ποταμιά της επαρχίας Μεγαλόπολης του νομού Αρκαδίας, και μεγάλωσε στην Αμφιθέα του Παλαιού Φαλήρου.

Νεώτερος αδελφός του είναι ο δημοσιογράφος και πολιτικός Γιώργος Καρατζαφέρης, ο οποίος έχει διατελέσει βουλευτής και αρχηγός πολιτικού κόμματος. Αποφοίτησε από την Σχολή Δημοσιογραφίας «Όμηρος», την οποία διηύθυνε ο Ακαδημαϊκός Σπύρος Μελάς, και ξεκίνησε την δημοσιογραφική του σταδιοδρομία το 1959 στην εφημερίδα «Βραδυνή», στο αστυνομικό ρεπορτάζ (1959-62).

Ακολούθησαν το Έθνος (1962-68, υπό την διεύθυνση του Γιάννη Καψή), η Απογευματινή (1968-75) και η Ελευθεροτυπία (1975-88).

Διακρίθηκε ιδιαίτερα στο πολιτικό ρεπορτάζ και την ερευνητική-αποκαλυπτική δημοσιογραφία στην Ελευθεροτυπία, στα πρώτα χρόνια της Μεταπολίτευσης, με αποκαλύψεις και δημοσιεύσεις απόρρητων κρατικών σχεδίων και εγγράφων των Ενόπλων Δυνάμεων και των μυστικών υπηρεσιών.

Οι αποκαλύψεις του Καρατζαφέρη προξένησαν μεγάλη ζημιά στην τότε κυβέρνηση Καραμανλή, και πολλές φορές βρέθηκε κατηγορούμενος, με δικηγόρο τον Ευάγγελο Γιαννόπουλο. Γνωστές ήταν κυρίως οι διαμάχες του με το τότε υπουργό Εθνικής Άμυνας Ευάγγελο Αβέρωφ και τον τότε υπουργό Δημόσιας Τάξης στρατηγό Αναστάσιο Μπάλκο.

Το 1988 αποχώρησε από την Ελευθεροτυπία και συνεργάστηκε με τον γνωστό επιχειρηματία Σωκράτη Κόκκαλη στην έκδοση της εφημερίδας Επικαιρότητα (1988-91), στην οποία ανέλαβε διευθυντής και αρχισυντάκτης.

Η Επικαιρότητα και η Αυριανή του Γιώργου Κουρή ήταν οι μόνες εφημερίδες που στήριξαν ανοιχτά τον Ανδρέα Παπανδρέου κατά την περίοδο του Ειδικού Δικαστηρίου και του λεγόμενου «βρώμικου ’89». Μάλιστα ο Καρατζαφέρης προκάλεσε σάλο με τα δημοσιεύματα του εναντίον του τότε προέδρου του Αρείου Πάγου, Βασιλείου Κόκκινου, τον οποίο κατηγόρησε ως παθητικό ομοφυλόφιλο και δωρολήπτη.

Τα δημοσιεύματα αυτά οδήγησαν σε δικαστική καταδίκη χωρίς αναστολή, και για να αποφύγει τον εγκλεισμό στον Κορυδαλλό, ο Σπύρος Καρατζαφέρης διέφυγε στην Κύπρο, από όπου παρουσίαζε καθημερινή ραδιοφωνική εκπομπή με τίτλο «Καλημέρα κύριε Κόκκινε», η οποία μεταδίδονταν στην Ελλάδα από τον «Ωχ FM».

Το 1990 ξεκίνησε και την έκδοση της εβδομαδιαίας εφημερίδας «48 Ώρες», ενώ ταυτόχρονα εξέδιδε και το στρατιωτικό περιοδικό «Αμυντικά Θέματα», σε συνεργασία με τον απόστρατο πτέραρχο της Πολεμικής Αεροπορίας Γιάννη Μαρινάκη. Αργότερα υπήρξε εκδότης της «Αθηναϊκής», καθώς και της «Σφήνας».

Στην τηλεόραση, εργάστηκε στην ΕΡΤ, την ΥΕΝΕΔ, το Star Channel (στο οποίο επί σειρά ετών ήταν διευθυντής ειδήσεων), το Τηλεάστυ, το Extra Channel κ.ά. Στο ραδιόφωνο, διατηρούσε επί σειρά ετών εκπομπή στον Flash 96.

