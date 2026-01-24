Ποινή φυλάκισης δύο ετών επέβαλε το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Σερρών σε 60χρονη καθηγήτρια και διευθύντρια γυμνασίου, η οποία καταδικάστηκε για περιστατικό κατά το οποίο φίμωσε με κολλητική ταινία 13χρονο μαθητή μέσα στην τάξη.

Η κατηγορούμενη κρίθηκε ένοχη για παράνομη βία και σωματική βλάβη αδύναμων ατόμων και αποφασίστηκε η ποινή της να είναι εξαγοράσιμη προς δέκα ευρώ ημερησίως.

Σύμφωνα με την καταγγελία που έγινε από τη μητέρα του 13χρονου μαθητή, όλα συνέβησαν την περασμένη Πέμπτη, όταν η εκπαιδευτικός αρχικά ζήτησε από τη δίδυμη αδελφή του 13χρονου να τοποθετήσει στο στόμα του χαρτοταινία επειδή… έκανε φασαρία και δεν ήθελε να τον ακούει.

«Όταν η κόρη μου αρνήθηκε να το κάνει, πήρε η ίδια μια χαρτοταινία και του έβαλε τρία κομμάτια χαρτοταινίας στο στόμα και έβαλε και έναν συμμαθητή του να του δέσει και τα χέρια», όπως ανέφερε η μητέρα στο protothema.gr, σημειώνοντας ότι ο ανήλικος έμεινε έτσι για μία ολόκληρη διδακτική ώρα, μέχρι που τον βρήκε η βασική φιλόλογος του σχολείου και του έλυσε τα χέρια.

Επιπλέον, κατά τη διάρκεια του διαλείμματος η εκπαιδευτικός, η οποία είναι και διευθύντρια του σχολείου, απειλούσε τον γιο της λέγοντας του «θα σε κάνω μούμια». Μάλιστα, το πρωί της επόμενης ημέρας, η εκπαιδευτικός προειδοποίησε το παιδί ότι έφερε μαζί της μεγαλύτερη ταινία, όπως καταγγέλλει η 44χρονη μητέρα του ανήλικου.

Ενώπιον του δικαστηρίου κατέθεσε η φιλόλογος, η οποία η οποία βρήκε δεμένο τον 13χρονο μαθητή. Όπως είπε, το αντιλήφθηκε αφού άφησε τα πράγματα της στην έδρα «είδα στο τελευταίο θρανίο να είναι δεμένα τα χέρια του. Τον πλησίασα, είπε ότι το έκανε η διευθύντρια. Του έλυσα τα χέρια και μετά συνέχισα το μάθημα.

Ήταν αρκετή η ποσότητα της ταινίας στα χέρια. Έκανα λίγη ώρα για να τον λύσω. Εκείνη την ώρα που τον βρήκα εγώ δεν είχε ταινία στο στόμα. Και άλλα παιδιά εκείνη την ώρα μου είπαν ότι το έκανε η διευθύντρια», κατέθεσε.

Σύμφωνα με την καθηγήτρια, έχουν υπάρξει και άλλες αναφορές από συναδέλφους της στη δευτεροβάθμια για τη διευθύντρια και έχουν μαζέψει υπογραφές για εκείνη, ενώ το θέμα έχει κοινοποιηθεί και στο υπουργείο.

Ο δικηγόρος της μητέρας του 13χρονου μαθητή, Κώστας Δέμελης :

«Το έκανα για πλάκα, δε δυσανασχετούσε»

Στην απολογία της η 60χρονη διευθύντρια του σχολείου ανέφερε ότι… το κτήριο είναι πολύ μικρό για τη δυναμικότατα των παιδιών και αυτό δημιουργεί προβλήματα.

Σχετικά με το καταγγελλόμενο περιστατικό η διευθύντρια ανέφερε ότι το έκανε για πλάκα. «Μια μαθήτρια λέει “εγώ δεν κατάλαβα κάτι”. Πεταγόταν συνέχεια ο 13χρονος. Της είπα “μου επιτρέπεις να βάλω μια ταινία για να μη μιλάει;” Γελούσαμε. Πάω παίρνω την ταινία και του τη βάζω στο στόμα για πλάκα. Για να συνεχίσουμε το μάθημα».

Στη συνέχεια ανέφερε ότι βγήκε έξω να πάρει ένα μαρκαδόρο και επειδή άφησε εκεί την ταινία ένας μαθητής την πήρε και έδεσε τα χέρια του 13χρονου.

«Δεν του είπα εγώ να το κάνει. Δεν έδειξε ο 13χρονος ότι δυσανασχετούσε. Τελειώσαμε το μάθημα και τα παιδιά εξαφανίστηκαν. Ούτε ήρθαν να μου πουν ότι αυτό μας πείραξε, ούτε η μητέρα επικοινώνησε μαζί μου. Είναι πάγια τακτική που γίνεται χρόνια. Με παρακάμπτουν και πηγαίνουν στο διευθυντή της δευτεροβάθμιας», υποστήριξε.

Η ίδια είπε, επίσης, ότι ο 13χρονος έμεινε 10 λεπτά με την ταινία στο στόμα. «Δεν το φίμωσα. Δεν πήρα την ταινία να του τη βάλω γύρω-γύρω από το στόμα. Με τη συναίνεση των μαθητών το έκανα. Ήταν μια συμβολική επιλογή, επειδή δεν μπορούσα να συνεχίσω το μάθημα προς το τέλος αφού πεταγόντουσαν όλοι.

Ρώτησα και είπα θέλετε να το κάνουμε αυτό (να βάλω την ταινία στο στόμα του). Δεν φαντάστηκα ότι θα τους ενοχλήσει αυτό. Γιατί τα παιδιά κάνουν πολύ χειρότερα. Αν έβλεπα τον 13χρονο να δυσανασχετεί και να μη γελάει δεν θα το έκανα», ισχυρίστηκε.

