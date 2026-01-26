Βαριά σκιά στην πορεία της ανερχόμενης μπισκοτοποιίας Βιολάντα ρίχνει η τραγωδία που εκτυλίσσεται στα Τρίκαλα, όπου τέσσερις εργαζόμενες έχουν ανασυρθεί νεκρές, ενώ δύο ακόμη γυναίκες εξακολουθούν να αγνοούνται, σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής επίσημες πληροφορίες.

Η μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε τα ξημερώματα στις εγκαταστάσεις της εταιρείας προκάλεσε σοκ τόσο στην τοπική κοινωνία όσο και στον ευρύτερο κλάδο της ελληνικής βιομηχανίας τροφίμων, με τις δυνάμεις της Πυροσβεστικής να δίνουν πολύωρη μάχη και τις έρευνες για τα αίτια να βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.

Μέχρι και πριν από τη σημερινή τραγωδία, η Βιολάντα συγκαταλεγόταν στις πιο δυναμικά αναπτυσσόμενες ελληνικές βιομηχανίες μπισκότων και αρτοσκευασμάτων, έχοντας εξελιχθεί από μια τοπική επιχείρηση σε οργανωμένο βιομηχανικό όμιλο με πολλαπλές παραγωγικές μονάδες.

Η εταιρεία διαθέτει σήμερα τρεις παραγωγικές μονάδες στη Θεσσαλία: -το κεντρικό εργοστάσιο στα Τρίκαλα, όπου παράγεται ο βασικός όγκος των προϊόντων, -ένα σύγχρονο εργοστάσιο στη Λάρισα, το οποίο η ίδια η εταιρεία έχει χαρακτηρίσει ως «eco-friendly» μονάδα νέας γενιάς, καθώς και -τρίτη μονάδα παραγωγής, επίσης στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλίας.

Συνολικά, ο όμιλος απασχολεί περί τους 250 εργαζόμενους, με τα προϊόντα του να έχουν ισχυρή παρουσία στα ράφια των μεγάλων αλυσίδων σούπερ μάρκετ στην Ελλάδα, αλλά και σημαντικό εξαγωγικό αποτύπωμα σε αγορές του εξωτερικού.

Σε οικονομικό επίπεδο, τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία για τη χρήση 2024 αποτυπώνουν μια επιχείρηση σε σαφώς ανοδική τροχιά. Ο κύκλος εργασιών της Βιολάντα διαμορφώθηκε στα 37,8 εκατ. ευρώ, αυξημένος σε σχέση με το 2023, ενώ τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) ανήλθαν σε περίπου 5,5 εκατ. ευρώ.

Τα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν κοντά στα 4 εκατ. ευρώ, με τα καθαρά κέρδη να ξεπερνούν τα 3,3 εκατ. ευρώ, επιβεβαιώνοντας τη βελτίωση της κερδοφορίας.

Τα μεγέθη αυτά αντανακλούσαν μια στρατηγική που τα προηγούμενα χρόνια στηρίχθηκε σε επενδύσεις σε παραγωγική δυναμικότητα, αυτοματοποίηση και νέο προϊόντικό χαρτοφυλάκιο, με στόχο τη διεύρυνση των εξαγωγών και την ενίσχυση της παρουσίας σε νέες αγορές.

Από τον συνοικιακό φούρνο στη βιομηχανία



Η ιστορία της Βιολάντα ξεκινά από έναν συνοικιακό φούρνο στα Τρίκαλα, που διατηρούσε ο Μόδεστος Τσίνας. Στον φούρνο αυτό έκανε τα πρώτα του επαγγελματικά βήματα ο Κωνσταντίνος Τζιωρτζιώτης, γαμπρός του Τσίνα, αποκτώντας την εμπειρία που αργότερα θα αποτελούσε τη βάση για τη δημιουργία της Βιολάντα.

Το 2003, ο Κωνσταντίνος Τζιωρτζιώτης προχώρησε στο αποφασιστικό βήμα, ιδρύοντας τη Βιολάντα και μεταφέροντας την παραδοσιακή γνώση της αρτοποιίας σε βιομηχανική παραγωγή μπισκότων, με έμφαση στις κλασικές συνταγές και στην ποιότητα.

Από εκεί και πέρα, η εταιρεία άρχισε να αναπτύσσεται σταθερά ποντάροντας τόσα στα δικά της προϊόντα όσο και στα ιδιωτικής ετικέτας, διευρύνοντας το χαρτοφυλάκιο προϊόντων, επενδύοντας σε νέες παραγωγικές μονάδες και εν τέλει αποκτώντας εξαγωγικό προσανατολισμό.

Η μετάβαση από τον φούρνο της γειτονιάς σε μια σύγχρονη βιομηχανία τροφίμων αποτέλεσε ένα από τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα ελληνικής επιχειρηματικής εξέλιξης στη μεταποίηση, μια πορεία που σήμερα επισκιάζεται από τα τραγικά γεγονότα στα Τρίκαλα.

