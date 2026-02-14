Σε σοβαρή κατάσταση, αλλά εκτός κινδύνου, νοσηλεύονται στο Παίδων Αγλαΐα Κυριακού οι δύο 15χρονοι που τραυματίστηκαν σε τροχαίο δυστύχημα στη Λούτσα, που σημειώθηκε αργά το απόγευμα της Παρασκευής και στο οποίο έχασε τη ζωή του συνομήλικος φίλος τους.

Τα δύο παιδιά σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ κ. Γιαννάκο, φέρουν διάφορα τραύματα και κακώσεις ωστόσο από τα μέχρι τώρα αποτελέσματα των εξετάσεων, ευτυχώς δεν κινδυνεύει η ζωή τους.

Οι δύο φίλοι του, ο οδηγός και ο ανήλικος που καθόταν στο πίσω κάθισμα, νοσηλεύονται εκτός κινδύνου, φέροντας εκδορές και τραύματα. Παραμένουν υπό ιατρική παρακολούθηση, προκειμένου να υποβληθούν σε απεικονιστικές εξετάσεις για τον αποκλεισμό εσωτερικών κακώσεων.

Την ίδια στιγμή τα ερωτήματα για το τραγικό τροχαίο παραμένουν αναπάντητα και κυρίως για το πως βρέθηκαν στα χέρια του ανηλίκου τα κλειδιά, για την ταχύτητα με την οποία κινούνταν το αυτοκίνητο αλλά και για την αιτία της πρόσκρουσης πάνω στο δέντρο.

Τα «κλεμμένα» κλειδιά

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο ανήλικος οδηγός φέρεται να πήρε τα κλειδιά του αυτοκινήτου της μητέρας του και να βγήκε βόλτα με τους δύο φίλους του.

Κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, φέρεται να ανέπτυξε μεγάλη ταχύτητα. Στο συγκεκριμένο σημείο του δρόμου έχασε τον έλεγχο, το όχημα ανέβηκε στο πεζοδρόμιο, διέγραψε μια «τρελή» πορεία και μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα καρφώθηκε στο δέντρο, με την πλευρά του συνοδηγού.

Λόγω της σφοδρότητα της πρόσκρουσης στο δέντρο ο συνοδηγός εκτινάχθηκε από το όχημα και βρήκε ακαριαίο θάνατο. Το παρμπρίζ είχε διαλυθεί ολοκληρωτικά. Σκόρπια στο οδόστρωμα παρέμεναν κομμάτια του οχήματος. Οι γραμμές φρεναρίσματος μαρτυρούν την ανεξέλεγκτη πορεία που ακολούθησε το αυτοκίνητο πριν καταλήξει στο δέντρο.

«Τι έκανα, τι έκανα» φώναζε ο οδηγός

Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες λίγο μετά την πρόσκρουση του οχήματος πάνω στο δέντρο, ο οδηγός του ΙΧ εμφανώς σε κατάσταση σοκ φώναζε: «Τι έκανα, τι έκανα».

Άλλος μάρτυρας ανέφερε: «Πέρασαν από μπροστά μας με 120 χιλιόμετρα, τόσο πολύ τρέχανε. Και σε χωματόδρομο κιόλας».

Συγκλονιστική είναι και η μαρτυρία κατοίκου που είδε τη μοιραία στιγμή: «Το ένα παιδί τινάχτηκε και βγήκε έξω από το αυτοκίνητο. Ήταν τόσο δυνατή η πρόσκρουση».

