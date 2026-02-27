«Το παιδί μου λοιδορήθηκε όσο τίποτε»: Η μητέρα του μηχανοδηγού Σπύρου Βούλγαρη που σκοτώθηκε στα Τέμπη ξεσπά για πρώτη φορά

Σε κλίμα συγκίνησης πραγματοποιήθηκαν χθες στην Καισαριανή τα αποκαλυπτήρια του μνημείου για τα θύματα της σιδηροδρομικής τραγωδίας των Τεμπών. Η τελετή σημαδεύτηκε από την ομιλία της Γιάννας Βούλγαρη, μητέρας του Σπύρου Βούλγαρη, εκ των δύο μηχανοδηγών της εμπορικής αμαξοστοιχίας, η οποία έσπασε τη σιωπή της καταγγέλλοντας τη στοχοποίηση του παιδιού της.

​Η μητέρα του μηχανοδηγού -που κατά το δυστύχημα ήταν μόλις 35 ετών- απευθύνθηκε με συγκίνηση στη σύνθεση του δικαστηρίου που θα κρίνει την υπόθεση. «Εύχομαι η δικαιοσύνη να δώσει αυτό που πρέπει να αποδώσει. Να σκεφτούν πρώτα σαν γονείς η σύνθεση του δικαστηρίου και μετά να σκεφτούν ότι κάνουν ένα λειτούργημα, δεν κάνουν ένα επάγγελμα», είπε στην έναρξη της ομιλίας της.

Εξηγώντας τους λόγους που δεν είχε μιλήσει μέχρι σήμερα, υπογράμμισε τη λοιδορία που δέχθηκε ο γιος της. «Θα μιλήσω για το παιδί μου. Δεν έχω βγει ποτέ στα κανάλια, δεν έχω πει τίποτα για το παιδί μου. Το παιδί μου λοιδορήθηκε όσο τίποτε άλλο. Είναι ο Σπύρος ο Βούλγαρης, ο μηχανοδηγός, ένας από τους δύο μηχανοδηγούς της εμπορικής αμαξοστοιχίας» σημείωσε.

«Δεν μίλησα ποτέ, ακούστηκαν πολλά λόγια μέσα στη Βουλή. Ελπίζω αυτό το παιδί να είναι ήσυχο εκεί που είναι. Εμείς σαν γονείς στην αρχή ντρεπόμασταν να βγούμε έξω και δυστυχώς πήραμε μαζί μας και την οικογένεια του άλλου παιδιού, που δεν έφταιγε σε τίποτα. […] Όλοι μας ξέρουμε ότι σαν φοιτητές κάπου ανήκουμε. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι είμαστε λαθρέμποροι, ότι κουβαλάμε οτιδήποτε μας λένε οι μεγάλοι. Αυτό έχω να πω, τίποτα άλλο», είπε.

Υπενθυμίζεται ότι οι οικογένειες των δύο μηχανοδηγών της εμπορικής αμαξοστοιχίας είχαν δει τις φωτογραφίες των παιδιών του να καταστρέφονται στον τόπο του δυστυχήματος, ενώ στην πρώτη συγκέντρωση των συγγενών που είχε γίνει στη Λάρισα, τους είχε ζητηθεί να φύγουν από την αίθουσα λόγω «αντικρουόμενων συμφερόντων». Όλα τα είχε περιγράψει στο protothema η κυρία Σταυρούλα Καρύδη, μητέρα του άλλου μηχανοδηγού, Δημήτρη Μασσαλή, διηγούμενη, ουσιαστικά, πώς ξεκινούσε το σενάριο περί παράνομου φορτίου και τι έχουν υποστεί οι δύο οικογένειες.

Περιγράφοντας τον Σπύρο, η κυρία Βούλγαρη, μίλησε για έναν νέο άνθρωπο με σπουδές που αγαπούσε τη δουλειά του, παρά τους δικούς της ενδοιασμούς. «Το παιδί μου δούλευε. Τελείωσε το ΤΕΙ, τελείωσε το μεταπτυχιακό και μετά έτυχε να μπει στον ΟΣΕ, πράγμα που δεν το ήθελα. Για ποιο λόγο; Γιατί ήταν μέρα νύχτα, δεν θα υπήρχαν γιορτές για αυτόν, θα είχαν βάρδιες, και αυτό το ζήσαμε με τον άντρα μου που ήταν στην Πολεμική Αεροπορία», εξήγησε.

▪️Με δάκρυα στα μάτια και αξιοπρέπεια, η μητέρα του μηχανοδηγού της εμπορικής αμαξοστοιχίας μίλησε για πρώτη φορά στα αποκαλυπτήρια του μνημείου των Τεμπών.

«Όλα θα πάνε καλά μάνα»

Στη συνέχεια περιέγραψε τη σχέση τους: «Έφευγε πάντα με ένα χαμόγελο και ερχόταν πάντα με ένα χαμόγελο. Πάντα έλεγε “Όλα καλά θα πάνε μάνα, όλα καλά”. Αυτό είχα να σας πω, σας ευχαριστώ πολύ που με ακούσατε. Εύχομαι σε όλους να μη νιώσετε τον πόνο που νιώθουμε εμείς, γιατί ο πόνος αυτός δεν ξεπερνιέται με τίποτα».

Κλείνοντας, η Γιάννα Βούλγαρη απευθύνθηκε στον Παύλο Ασλανίδη, πρόεδρο του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων των Τεμπών. «Κύριε Ασλανίδη, δεν έχει τύχει να σας γνωρίσω από κοντά. Εύχομαι όμως στο μέλλον να σας γνωρίσω» είπε, με τον κ. Ασλανίδη να την πλησιάζει στο βήμα και να την αγκαλιάζει. Σε ανθρώπινο επίπεδο η στιγμή ήταν συγκινητική, σε συμβολικό, είναι η στιγμή που οι οικογένειες των μηχανοδηγών «αναγνωρίζονται» από τον Σύλλογο ως μέλη τους.

Φωτογραφίες: Δήμος Καισαριανής/Facebook