Η κυρία Σοφία, μαθήτρια της πρώτης Λυκείου του Εσπερινού ΕΠΑΛ της Ρόδου, συμμετείχε στην παρέλαση για την 25η Μαρτίου, κλέβοντας τις εντυπώσεις και καταχειροκροτούμενη από το κοινό.

Η παρουσία της στην παρέλαση αποτέλεσε μία συγκινητική στιγμή, καθώς η 82χρονη γυναίκα απέδειξε ότι η μάθηση δεν έχει όριο ηλικίας, ενώ η συμμετοχή της στο εορτασμό της εθνικής επετείου τόνισε την αξία της παιδείας και της ενεργής συμμετοχής στην κοινωνία σε κάθε ηλικία.

«Νιώθω μεγάλη τιμή που λαμβάνω μέρος ως μαθήτρια σε αυτή την παρέλαση Ευχαριστώ τον διευθυντή του σχολείου που μου πρότεινε να παρελάσω σε αυτή την ηλικία. Δεν σας κρύβω ότι είμαι πολύ συγκινημένη λόγω της ημέρας και εύχομαι σε όλο τον κόσμο υγεία και ηρεμία. Ειρήνη και τίποτε άλλο. Ειδικά αυτές τις μέρες που βιώνουμε πολέμους», δήλωσε η 82χρονη στο ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Περήφανος ο διευθυντής του σχολείου της κυρίας Σοφίας

Με τη σειρά του, ο διευθυντής του σχολείου, Νίκος Οικονόμος, εξέφρασε κι ο ίδιος την περηφάνια του αλλά και τη συγκίνησή του, επειδή το σχολείο του, που αποτελείται από ενήλικες μαθητές, μπόρεσε για πρώτη φορά ίσως μετά από πολλά χρόνια, να πάρει μέρος συντεταγμένα στην παρέλαση για τον εορτασμό της εθνικής επετείου.

«Προσωπικά είναι η τελευταία φορά που συνοδεύω το σχολείο μου, καθώς σε ελάχιστους μήνες συνταξιοδοτούμαι. Ευχαριστώ τους μικρούς και μεγάλους μαθητές μου που παίρνουν μέρος σε αυτή την παρέλαση για να εκπροσωπήσουν το σχολείο μας. Θέλω να ευχαριστήσω και προσωπικά όλους τους μαθητές που γνώρισα όλα αυτά τα χρόνια και οι οποίοι ξεπερνούν τις 8.000 περίπου σε όλα τα σχολεία και να εκφράσω τον θαυμασμό μου για την κυρία Σοφία, που σήμερα, στα 82 της χρόνια παίρνει μέρος στην σπουδαία αυτή παρέλαση της Εθνικής μας Επετείου της 25ης Μαρτίου», σημείωσε ο κος Οικονόμος.

Στις εορταστικές εκδηλώσεις που έγιναν στη Ρόδο, την κυβέρνηση εκπροσώπησε η υπουργός Τουρισμού, Όλγα Κεφαλογιάννη και τη Βουλή των Ελλήνων ο βουλευτής Δωδεκανήσου. Γιάννης Παππάς.

