Νέα συγκλονιστικά στοιχεία έρχονται στο φως για τη δολοφονία της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη στα Χανιά, καθώς η σορός της εντοπίστηκε δεμένη και φιμωμένη στο σημείο που υπέδειξε στις Αρχές ο 43χρονος καθ’ ομολογίαν δράστης.

Η άτυχη γυναίκα βρέθηκε θαμμένη σε αγροτική έκταση ιδιοκτησίας του 43χρονου στην περιοχή του Βατόλακκου, κατά τη διάρκεια ερευνών των αστυνομικών αρχών. Τα ευρήματα στη σορό της αποκαλύπτουν την αγριότητα της επίθεσης που δέχθηκε, ενώ οι Αρχές συνεχίζουν να διερευνούν κάθε πτυχή της υπόθεσης.

Σύμφωνα με όσα φέρεται να υποστήριξε ο 43χρονος στην ομολογία του, το έγκλημα δεν ήταν προσχεδιασμένο, αλλά προέκυψε έπειτα από έντονο καβγά που σημειώθηκε στις 30 Μαΐου στο σπίτι όπου διέμενε ως ενοικιαστής της 45χρονης. Ο ίδιος ισχυρίστηκε ότι η 45χρονη μπήκε στο σπίτι το μεσημέρι και ακολούθησε έντονος καβγάς.

Σύμφωνα με πληροφορίες που δημοσιεύει το Πρώτο Θέμα, ο δράστης και η Σταυρούλα είχαν στο παρελθόν ερωτική σχέση και η 45χρονη του ζήτησε να βρεθούν ερωτικά και εκείνη την ημέρα, αλλά αυτός αρνήθηκε. Τότε έκατσαν στο σπίτι και συζητούσαν για τις φθορές πίνοντας μπύρες. Η 45χρονη ζήτησε ξανά να έρθουν σε επαφή και εκείνος αρνήθηκε εκ νέου.

Τότε, όπως ισχυρίζεται ο δράστης, η Σταυρούλα τον εκβίασε, λέγοντας του πως θα τα πει όλα στη γυναίκα του. Ο καβγάς έγινε έντονος, άρχισαν να σπρώχνονται και εκείνη τον χτύπησε, με τον Σκοπιανό να παίρνει ένα μπουκάλι μπύρα που ήταν πάνω στο τραπέζι και να την χτυπάει, μέχρι που αυτό έσπασε.

Στη συνέχεια, και ενώ η Σταυρούλα φώναζε και ζητούσε βοήθεια, της έκλεισε το στόμα, χρησιμοποιώντας ακόμη και μονωτική ταινία περασμένη έξι έως επτά φορές. Πάνω στον καβγά, της κατάφερε δύο μαχαιριές σε σημείο κοντά στην καρδιά. Ακολούθως, την έδεσε με πλαστικά δεματικά (tie wrap), τύλιξε το σώμα της με τέσσερις σακούλες και την άφησε στο πάτωμα.

Όλα αυτά συνέβησαν στις 30 Μαΐου. Το ίδιο βράδυ ο 43χρονος πήγε σε κατάστημα εστίασης, όπου παρέμεινε για αρκετές ώρες. Σύμφωνα με πληροφορίες, εκεί φαίνεται πως συνάντησε ακόμη ένα άτομο και λίγες ώρες αργότερα, αφού έκανε βόλτα στην περιοχή, επέστρεψε στο σπίτι.

Νωρίς το πρωί της επόμενης ημέρας, έβαλε το άψυχο σώμα της Σταυρούλας Λεβεντάκη στο μικρό βαν που χρησιμοποιούσε και το μετέφερε στο χωράφι του, στην περιοχή Βατόλακκος, περίπου πέντε χιλιόμετρα μακριά από το σπίτι όπου διαπράχθηκε το έγκλημα.

Στη συνέχεια ο 43χρονος έσκαψε έναν μεγάλο λάκκο και τοποθέτησε μέσα τη σορό της 45χρονης. Αφού την έθαψε, παρέμεινε στο σημείο για λίγες ώρες και ακολούθως επέστρεψε στο σπίτι του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αστυνομικοί κατάφεραν να αποσπάσουν την ομολογία του λίγο μετά τις 3 τα ξημερώματα της Κυριακής, μετά από πολύωρη ανάκριση που είχε ξεκινήσει από τις 10 το πρωί του Σαββάτου. Ο 43χρονος «έσπασε» όταν οι αστυνομικοί τού παρέθεσαν συγκεκριμένα στοιχεία που έχουν συμπεριληφθεί στη δικογραφία.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, στην αρχή προσπάθησε να εμπλέξει στην υπόθεση τον αδελφό της Σταυρούλας Λεβεντάκη. Ωστόσο, οι έρευνες των αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων είχαν ήδη αποδώσει καρπούς και δεν παραπλανήθηκαν από τους ισχυρισμούς του 43χρονου καθ’ ομολογίαν δράστη.

Λίγη ώρα αργότερα, οι αστυνομικοί τού παρουσίασαν στοιχεία που αφορούσαν τις τραπεζικές κινήσεις και τις αναλήψεις χρημάτων από τους λογαριασμούς της 45χρονης.

Όπως προέκυψε από την ομολογία του, ο Σκοπιανός υπήκοος είχε δώσει τις τραπεζικές κάρτες της Σταυρούλας σε έτερο αλλοδαπό, έχοντας μάλιστα αναγράψει το PIN με αυτοκόλλητο επάνω στις κάρτες. Ο άνδρας αυτός, για αρκετές ημέρες, προχωρούσε σε αναλήψεις από ΑΤΜ της περιοχής.

Μέχρι στιγμής, ο συγκεκριμένος αλλοδαπός δεν φέρεται να εμπλέκεται στη δολοφονία της γυναίκας. Αντίθετα, σύμφωνα με πληροφορίες, ο 43χρονος είχε προηγουμένως πραγματοποιήσει ο ίδιος αναλήψεις χρημάτων και στη συνέχεια παρέδωσε τις κάρτες στον φίλο του, με σκοπό να τον εμπλέξει στην υπόθεση και να δημιουργήσει την εντύπωση ότι επρόκειτο για ληστεία.

protothema.gr