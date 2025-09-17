Μια απρόσμενη αλλά ευχάριστη στιγμή έζησε ο Νόβακ Τζόκοβιτς, ο οποίος έχει ήδη εγκατασταθεί στην Αθήνα, όταν τον πλησίασε μια γυναίκα και του απευθύνθηκε σε άπταιστα σέρβικα.

Όπως αναφέρουν σερβικά μέσα ενημέρωσης, η γυναίκα μιλά τη μητρική γλώσσα του «Νόλε» επειδή ο σύζυγός της κατάγεται επίσης από τη Σερβία.

Ο Τζόκοβιτς δεν έκρυψε την έκπληξη και τη χαρά του, ζητώντας από τη γυναίκα να καλέσει τον σύζυγό της στο τηλέφωνο, ώστε να του μιλήσει και να τον συγχαρεί προσωπικά.

«Είμαι έκπληκτος από το πόσο καλά μιλάει σερβικά για γυναίκα από την Ελλάδα. Συγχαρητήρια, είναι το μεγαλύτερό σου επίτευγμα. Χαίρομαι που τη γνώρισα και Θεού θέλοντος κάπου θα συναντηθούμε» είπε ο «Νόλε» στον σύζυγο της γυναίκας.

«Όχι και τόσο, δεν θέλω να καυχηθώ γι’ αυτό» εμφανίζεται να απάντησε ο άνδρας της γυναίκας που μίλησε στον Σέρβο τενίστα.

Η γυναίκα έκλεισε, μάλιστα, το τηλέφωνο άρον-άρον εξηγώντας στον σύζυγό της ότι ο Τζόκοβιτς ήταν μαζί με τα παιδιά του και δεν ήθελε να του προκαλέσει πρόβλημα.

Δείτε το βίντεο του διαλόγου του Τζόκοβιτς με τη γυναίκα από την Ελλάδα και τον σύζυγό της

“POV: Nole called your husband to tell him how well you speak Serbian, as a Greek woman.”



Nole is the best ❤️ pic.twitter.com/QmCVbr0vbn — ᖴᖇᗩᑎI (@frani2312) September 16, 2025

protothema.gr