Ο Μπραντ Έβερετ Γιάνγκ, γνωστός από τη συμμετοχή του στη σειρά «Grey’s Anatomy» και ως φωτογράφος διασημοτήτων, σκοτώθηκε σε τροχαίο δυστύχημα στο Λος Άντζελες.

Ο εκπρόσωπος του 46χρονου, Πολ Κρίστενσεν, δήλωσε στο «The Hollywood Reporter»: «Το πάθος του Μπραντ για την τέχνη και τους ανθρώπους πίσω από αυτή ήταν ασύγκριτο».

Ο Γιάνγκ σκοτώθηκε σε τροχαίο, όταν το όχημά του συγκρούστηκε με αυτοκίνητο που κινούνταν αντίθετα στον δρόμο, όπως επιβεβαίωσε ο εκπρόσωπός του. Διαπιστώθηκε ο θάνατός του στον τόπο του ατυχήματος, ενώ ο άλλος οδηγός μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

Ο Γιάνγκ είχε συμμετάσχει στις σειρές «Grey’s Anatomy», «Boy Meets World» και «Charlie’s Angels», ενώ τα τελευταία χρόνια εργαζόταν ως φωτογράφος σε πολύ γνωστά περιοδικά. Το πορτφόλιό του περιλάμβανε φωτογραφήσεις για το «The Hollywood Reporter», «Vanity Fair», «Vogue», «Elle», «Harper’s Bazaar», «People» και «Variety», φωτογραφίζοντας προσωπικότητες όπως η Σάρα Μισέλ Γκέλαρ και ο Ντέιβιντ Χάρμπορ, καθώς και άλλους αστέρες.

Ο Μπραντ Έβερετ Γιάνγκ ξεκίνησε την υποκριτική τη δεκαετία του 1990 και είχε μικρούς ρόλους σε επιτυχημένες σειρές όπως «Felicity» και «Numb3rs». Είχε επίσης εμφανιστεί στις ταινίες «Love & Basketbal» και «Jurassic Park III».

Ο Κρις ΜακΚέννα, που υποδύεται τον Τζακ στο «General Hospital», αποχαιρέτησε τον ηθοποιό και φωτογράφο μέσα από μια ανάρτηση που έκανε στο Instagram, δημοσιεύοντας μια σειρά φωτογραφιών που είχε τραβήξει ο Γιάνγκ. Ο ηθοποιός έγραψε: «Αυτές τραβήχτηκαν πριν από μερικές εβδομάδες από τον αείμνηστο Μπραντ Έβερετ Γιάνγκ. Δεν θα ξαναδούμε άλλον σαν αυτόν».

Ο Πάρι Σαν, άλλος ηθοποιός από το «General Hospital», δήλωσε για τον εκλιπόντα: «Ο Μπραντ Έβερετ Γιάνγκ ήταν από τους πιο ευγενικούς και γενναιόδωρους ανθρώπους που έχω γνωρίσει. Αλλά το χαρακτηριστικό που τον έκανε πραγματικά να ξεχωρίζει σε αυτήν τη βιομηχανία, που συχνά γεμίζει από κυνισμό, ήταν η ακατάβλητη θετικότητα του. Πάντα προσπαθούσε να κάνει την κατάσταση καλύτερη».

