Ο Τζον Μπον Τζόβι δεν κρύβει τη συγκίνησή του για το νέο μέλος της οικογένειας. Μιλώντας στο podcast «Dumb Blonde», ο διάσημος ροκ σταρ εξομολογήθηκε πόσο υπερήφανος είναι για τον γιο του Τζέικ και τη σύζυγό του, ηθοποιό Μίλι Μπόμπι Μπράουν, που πριν από λίγες εβδομάδες ανακοίνωσαν ότι υιοθέτησαν ένα κοριτσάκι – λίγο πριν κλείσουν τον πρώτο χρόνο γάμου τους.

Παρά το γεγονός ότι έγινε παππούς, ο Μπον Τζόβι περιγράφει την εμπειρία ως «τρελή, αλλά υπέροχη». «Γνωρίσαμε το μωρό και αμέσως γίνεται το εγγόνι σου. Είναι όμορφο και θέλω να βλέπω φωτογραφίες κάθε μέρα. Έχω ήδη γίνει ο ενοχλητικός τύπος. Είναι φοβερό», είπε γεμάτος χαρά.

Θαυμασμός για τη Μίλι Μπόμπι Μπράουν

Ο θρυλικός τραγουδιστής εξέφρασε τον θαυμασμό του για τη νεαρή ηθοποιό, την οποία χαρακτήρισε «απίστευτα εργατική» και «γλυκιά». Όπως είπε, παρά το νεαρό της ηλικίας τους, το ζευγάρι δείχνει ιδιαίτερη ωριμότητα και έχει δημιουργήσει μια δυνατή οικογένεια.

Ένας χρόνος γάμου

Η συνέντευξη δημοσιεύθηκε την ίδια ημέρα που η Μίλι Μπόμπι Μπράουν γιόρτασε την πρώτη επέτειο γάμου της με τον Τζέικ Μπον Τζόβι. Η ηθοποιός μοιράστηκε στο Instagram μια ασπρόμαυρη φωτογραφία από την ημέρα του γάμου γράφοντας: «Ένας χρόνος παντρεμένοι. Λατρεύω να είμαι η σύζυγός σου». Ο Τζέικ ανάρτησε κι εκείνος τρυφερό μήνυμα: «Ένας χρόνος ήδη, πολλά περισσότερα μπροστά μας. Σ’ αγαπώ τόσο πολύ, όμορφη γυναίκα μου. Χρόνια μας πολλά».

