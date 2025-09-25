Δυναμική επιστροφή στην τηλεόραση θέλει να κάνει ο Πάνος Κοκκινόπουλος. Ο σκηνοθέτης της επιτυχημένης σειράς, «10η Εντολή», θέλει να «ζωντανέψει» την υπόθεση των παιδοκτονιών της Πάτρας με τη Ρούλα Πισπιρίγκου.

Η νέα μίνι σειρά 8 επεισοδίων περιμένει την έγκριση της Επιτροπής Προγράμματος και του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΡΤ, ώστε να ξεκινήσουν τα γυρίσματά της αμέσως.

Μίνι σειρά 8 επεισοδίων: Η ηθοποιός που θα ενσαρκώσει τη Ρούλα Πισπιρίγκου

Ο Πάνος Κοκκινόπουλος έχει κάνει πρόταση στη Λένα Παπαληγούρα για τον πρωταγωνιστικό ρόλο, αυτόν δηλαδή της Ρούλας Πισπιρίγκου, ενώ είχε ακουστεί έντονα και το όνομα της Παναγιώτας Βλαντή.

Η Λένα Παπαληγούρα, σε πρόσφατες δηλώσεις της στη νέα εκπομπή του ΑΝΤ1, «Πρωινό Σαββατοκύριακο», παραδέχτηκε πως συζητά κάτι πολύ ωραίο σε τηλεοπτικό επίπεδο το οποίο θέλει πολύ να κάνει, ωστόσο δεν έδωσε περαιτέρεταίρω λεπτομέρειες.

gazzetta.gr