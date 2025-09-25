Η Ριάνα έγινε μητέρα για τρίτη φορά, καλωσορίζοντας στις 13 Σεπτεμβρίου τη νεογέννητη κόρη της, την πρώτη της κόρη με τον A$AP Rocky, σε νοσοκομείο του Λος Άντζελες.

Η 37χρονη τραγουδίστρια μοιράστηκε στο Instagram την πρώτη φωτογραφία, όπου κρατά τρυφερά το μωρό της τυλιγμένο σε ροζ κουβέρτα πάνω στο κρεβάτι του νοσοκομείου.

Μαζί, αποκάλυψε και το όνομα της μικρής: Rocki Irish Mayers.

Το διάσημο ζευγάρι έχει ήδη δύο γιους, τον 3χρονο RZA και τον 2χρονο Riot, με τη γέννηση της κόρης τους να ολοκληρώνει την ευτυχία της οικογένειας.

protothema.gr