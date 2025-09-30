Νέες αποκαλύψεις έρχονται στο φως για το κύκλωμα που φέρεται να εμπλέκεται σε εκτεταμένες απάτες μέσω ΦΠΑ και εικονικών τιμολογίων, με τις αρχές να ερευνούν τον τρόπο λειτουργίας και την έκταση της υπόθεσης.

Ανάμεσα στους 18 συλληφθέντες βρίσκονται δύο αδέλφια, εκ των οποίων ο ένας είναι πρόεδρος ερασιτεχνικού ποδοσφαιρικού συλλόγου με έδρα τις Αχαρνές και στο παρελθόν είχε θέσει υποψηφιότητα για τοπικό δημοτικό συμβούλιο. Πληροφορίες «δείχνουν» τον πρόεδρο του Αχαρναϊκού, Άρη Ηλιάδη.

Νεότερες πληροφορίες αναφέρουν ότι εμπλέκεται και πρόεδρος ΠΑΕ στην υπόθεση, χωρίς να έχει γίνει ακόμη γνωστός ο τρόπος. Το κύκλωμα φέρεται να είχε κόψει εικονικά τιμολόγια και στον πρόεδρο της ΠΑΕ ο οποίος είναι επίσης κατηγορούμενος.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι εντοπίστηκαν 5 «ύποπτα» τιμολόγια στις συναλλαγές του πασίγνωστου τηλεοπτικού παρουσιαστή-παραγωγού, Χρήστου Κοκλώνη, που ξεπερνούν το 1,5 εκατομμύριο ευρώ.

Κοκλώνης: Δεν έχω καμία σχέση με εικονικά τιμολόγια



Από την πλευρά του, ο τηλεοπτικός παραγωγός Νίκος Κοκλώνης διέψευσε κάθε σύνδεση με το κύκλωμα.

Σύμφωνα με το ontime24.gr, ο κ. Κοκλώνης υπογράμμισε πως η εταιρεία του και ο ίδιος είναι καθαροί και έχουν υποβληθεί σε εξονυχιστικούς ελέγχους από τις αρμόδιες φορολογικές αρχές.

«Δεν έχω καμία σχέση με εικονικά τιμολόγια ή οποιοδήποτε φορολογικό πρόβλημα», δήλωσε χαρακτηριστικά. «Η εταιρεία μου και εγώ έχουμε ελεγχθεί αμέτρητες φορές και είμαστε έτοιμοι να ελεγχθούμε ξανά. Όσα τιμολόγια έχουν εκδοθεί για τις εταιρείες μας είναι νόμιμες συναλλαγές, υπογεγραμμένες από ορκωτούς λογιστές, και μπορούν να αποδειχθούν ανά πάσα στιγμή».

Αναφερόμενος στη σύνδεσή του με τον Ηλία Ηλιάδη, ο Νίκος Κοκλώνης ξεκαθάρισε ότι η μόνη σχέση με τον πρόεδρο του Αχαρναϊκού αφορά μια εταιρεία που είχε αναλάβει εργασίες κατασκευών για τα στούντιο όπου γυρίστηκαν τα προγράμματα «Fame Story» και «TV Queen».

«Ήταν απλώς κατασκευές -τοίχοι, καλώδια-, που είναι ακόμα εκεί, στον δεύτερο όροφο του γραφείου μας» εξήγησε, τονίζοντας πως τίποτα άλλο δεν συνδέει τον ίδιο ή τις εταιρείες του με το κύκλωμα.

Συνολικά, οι εμπλεκόμενοι -μαζί με τους 18 συλληφθέντες- ανέρχονται σε 73, ενώ οι έρευνες, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες του iefimerida, επεκτάθηκαν και εκτός Αττικής και συγκεκριμένα σε Εύβοια και Καλαμάτα. Αστυνομικές πηγές αναφέρουν ότι στο επίμαχο αυτό δίκτυο ήταν πάνω από 300 εταιρείες.

Κατά τη διάρκεια των ερευνών, μόνο στην Αττική, έχουν εντοπιστεί και κατασχεθεί πάνω από 500.000 ευρώ.

«Δουλειές» εκατομμυρίων

Τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης φέρονται να δρούσαν τουλάχιστον για δύο χρόνια, από το 2023 μέχρι σήμερα, αποκομίζοντας –σύμφωνα με αστυνομικές πηγές- 4,5 εκατομμύρια ευρώ, ενώ αναμενόταν να λάβουν ακόμα 3,7 εκατομμύρια ευρώ.

Όπως αναφέρουν οι ίδιες πηγές ενημέρωσης, στα… σκαριά ήταν ακόμα 12 εκατομμύρια, τα οποία φέρονται να αναγκάστηκαν να ακυρώσουν λόγω του ελέγχου.

Πρόκειται για λογιστές, υδραυλικούς, εργάτες, ενώ πολλοί παρουσιάζονταν και ως άνεργοι, με αποτέλεσμα να ζουν μέσα από την παράνομη δραστηριότητά τους.

Τα μέλη της οργάνωσης είχαν στήσει ένα δίκτυο από εταιρείες παροχής υπηρεσιών (π.χ. συμβουλευτικές). Εκεί ήταν και η δυσκολία όσον αφορά τον έλεγχο από τις διωκτικές αρχές, προκειμένου να μπορέσουν να έχουν στα χέρια τους στοιχεία που να αποδεικνύουν τι είδους παροχές ήταν στην πραγματικότητα αυτές.

