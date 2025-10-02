Ο Γιώργος Μαζωνάκης επέστρεψε το βράδυ της Τετάρτης στη σκηνή του θεάτρου «Άλσος», στην πρώτη του εμφάνιση μετά την καλοκαιρινή περιπέτεια με τον εγκλεισμό στο Δρομοκαΐτειο. Η συναυλία, σε συνεργασία με τον Φοίβο Δεληβοριά, έγινε sold out μέσα σε τρεις ώρες.

Ο Δεληβοριάς, προλογίζοντας τον καλλιτέχνη, σημείωσε: «Όλες οι παραστάσεις μας γίνονται sold out, αλλά αυτή έγινε μέσα σε τρεις ώρες», καλωσορίζοντάς τον με θερμά σχόλια. Ο κόσμος είχε κατακλύσει από νωρίς το ανοιχτό θέατρο, με την αδημονία για την επιστροφή του Μαζωνάκη να γίνεται αισθητή όταν ξεκίνησε η παρουσίασή του.

«Φέτος το καλοκαίρι ασχολήθηκαν όλοι μαζί του για τους λάθους λόγους και όχι για το πόσο σημαντικός και πόσο υπέροχος είναι», ανέφερε ο Δεληβοριάς, αποκαλύπτοντας το μήνυμα στήριξης που του είχε στείλει. Οι δύο καλλιτέχνες αντάλλαξαν αγκαλιά στη σκηνή, με το κοινό να τους αποθεώνει.

Ο Μαζωνάκης εμφανίστηκε χαλαρός, με το γνώριμο χιούμορ του, ερμηνεύοντας αγαπημένα του τραγούδια. Μαζί με τον Δεληβοριά τραγούδησαν το «Θέλω να γυρίσω στα παλιά», ενώ ξεχώρισε και η ερμηνεία του στην «Μπόσα Νόβα του Ησαΐα», τραγούδι του Δεληβοριά που, όπως είπε, έχει σε «ιδιαίτερη αδυναμία».

Το κοινό συμμετείχε ενεργά, με τον τραγουδιστή να απαντά με χιούμορ σε σχόλια, ενώ δεν έλειψαν οι στιγμές επικοινωνίας του με τους θεατές, ακόμη και με μια βόλτα ανάμεσα στα τραπέζια. Στο φινάλε, οι δύο καλλιτέχνες τραγούδησαν μαζί, με τον Μαζωνάκη να ερμηνεύει το «Εκείνη» και τον Δεληβοριά το «Σάββατο».

Η παράσταση έκλεισε με το «Ανήκω». Ο Δεληβοριάς τόνισε: «Αξίζει να θυμόμαστε ότι ανήκουμε σε εμάς και όχι σε αυτά που πιστεύει η οικογένειά μας, ούτε σε όσα πιστεύουν τα ΜΜΕ ή ο οποιοσδήποτε». Ο Μαζωνάκης, ερμηνεύοντας το τραγούδι, άλλαξε τον στίχο επιλέγοντας τη λέξη «μοναχικότητα».

Οικοδεσπότης της βραδιάς, ο Δεληβοριάς, δεν έκρυψε τη συγκίνησή του: «Αν υπάρχει ένας κόσμος στον οποίο θα ήθελα να ανήκω, είναι αυτός στον οποίο ανήκει ο Γιώργος Μαζωνάκης».

