Μια επίπονη και μυστική μάχη 20 ετών για να αποκτήσει παιδί αποκάλυψε η Τζένιφερ Άνιστον, διαψεύδοντας την εικόνα που για χρόνια τη συνόδευε ότι δήθεν δεν ήθελε να γίνει μητέρα.

Σε συνέντευξή της στο Harper’s Bazaar UK, η 56χρονη σταρ μίλησε ανοιχτά για τα χρόνια σιωπής και τις ανακρίβειες που ακούγονταν εις βάρος της, τονίζοντας πως ελάχιστοι γνώριζαν τι πραγματικά περνούσε.

«Δεν ήξεραν την ιστορία μου, ούτε τι περνούσα τα τελευταία 20 χρόνια προσπαθώντας να αποκτήσω οικογένεια, γιατί δεν βγαίνω να μοιράζομαι τα ιατρικά μου θέματα. Δεν είναι υπόθεση κανενός», είπε χαρακτηριστικά. Στη συνέχεια, πρόσθεσε: «Όμως φτάνει μια στιγμή που δεν μπορείς να το ακούς πια, αυτή τη φήμη ότι δεν θέλω παιδί, δεν θέλω οικογένεια, επειδή είμαι εγωίστρια ή δουλεύω υπερβολικά. Με επηρέαζε, είμαι άνθρωπος κι εγώ, όπως όλοι μας».

Jennifer Aniston breaks silence on secret 20-year struggle after ‘absolute lies’ https://t.co/ZAcVykDHL9 — Metro (@MetroUK) October 9, 2025

Η ηθοποιός τόνισε πως όσο μεγαλώνει, τόσο λιγότερο αισθάνεται την ανάγκη να «διορθώνει τις ψευδείς αφηγήσεις». «Ο κύκλος των ειδήσεων είναι πια τόσο γρήγορος, που όλα ξεχνιούνται. Φυσικά υπάρχουν στιγμές που αισθάνομαι την ανάγκη για δικαιοσύνη, όταν γράφεται κάτι αναληθές και νιώθω ότι πρέπει να το διορθώσω. Μετά όμως σκέφτομαι αν πρέπει όντως. Η οικογένειά μου ξέρει την αλήθεια, οι φίλοι μου ξέρουν την αλήθεια».

Η Τζένιφερ Άνιστον, που υπήρξε παντρεμένη με τον Μπραντ Πιτ από το 2000 έως το 2005, είχε μιλήσει ξανά για τις δυσκολίες που αντιμετώπισε στην προσπάθειά της να γίνει μητέρα. Το 2022 είχε αποκαλύψει ότι είχε δοκιμάσει ανεπιτυχώς εξωσωματική γονιμοποίηση (IVF), εκφράζοντας την ευχή να είχε καταψύξει τα ωάριά της νωρίτερα. «Ήταν ένας δύσκολος δρόμος για μένα, ο δρόμος προς τη μητρότητα. Στα τέλη των 30 και στα 40 μου πέρασα πολύ σκληρά πράγματα, κι αν δεν τα είχα περάσει, δεν θα είχα γίνει αυτό που είμαι σήμερα», εξήγησε τότε.

Το διαζύγιο των γονιών της

Η Τζένιφερ Άνιστον αποκάλυψε επίσης, στη συνέχεια, πώς η ψυχοθεραπεία την έχει βοηθήσει να ξετυλίξει τα πολύπλοκα συναισθήματα που κουβαλούσε από τα παιδικά της χρόνια, τα οποία, όπως παραδέχεται η ίδια, δεν ήταν πάντα εύκολα. Γεννημένη στο Λος Άντζελες, αλλά μεγαλωμένη στη Νέα Υόρκη μετά τη μετακόμιση της οικογένειάς της, βίωσε τις συνέπειες του χωρισμού των γονιών της όταν ήταν μόλις εννέα ετών.

«Το διαζύγιο τους δεν ήταν φιλικό με κανέναν τρόπο. Τότε δεν υπήρχε επίγνωση του πώς να φέρεσαι για χάρη του παιδιού», θυμήθηκε και συμπλήρωσε: «Αυτό ήταν το τελευταίο που τους απασχολούσε, το μόνο που είχε σημασία ήταν πώς θα πλήγωναν ο ένας τον άλλον. Κι εγώ απλώς ήμουν το πιόνι». Παρά τις δυσκολίες, η Τζένιφερ Άνιστον αναγνώρισε πως μεγάλωσε μέσα σε ένα περιβάλλον γεμάτο χιούμορ. «Οι γονείς μου ήταν απίστευτα αστείοι άνθρωποι. Υπήρχε πολύ γέλιο στο σπίτι», σημείωσε. Ανακαλύπτοντας νωρίς το ταλέντο και το πάθος της για την κωμωδία, γράφτηκε σε σχολή παραστατικών τεχνών στο Μανχάταν.

Τα Φιλαράκια και ο θάνατος του Μάθιου Πέρι

Τα πρώτα της επαγγελματικά βήματα ήταν διστακτικά, με μικρούς ρόλους σε τηλεοπτικές παραγωγές που πέρασαν σχεδόν απαρατήρητες στα τέλη της δεκαετίας του ’80 και στις αρχές του ’90. Όλα όμως άλλαξαν μέσα σε μια νύχτα, όταν επιλέχθηκε για τον ρόλο της Ρέιτσελ Γκριν στο Friends, του οποίου το πρώτο επεισόδιο προβλήθηκε το 1994. Η αντίδραση του κοινού ήταν εκρηκτική, και η Τζένιφερ Άνιστον σημείωσε πως η επιτυχία του δεν την ξάφνιασε καθόλου. «Υπήρχε κάτι στη χημεία του καστ που δημιούργησε μια στιγμή-αστραπή», τόνισε. «Και αυτή η στιγμή απλώς έτυχε να καταγραφεί στην κάμερα».

Με αφορμή την αναφορά στα «Φιλαράκια», η Τζένιφερ Άνιστον αναφέρθηκε στον Μάθιου Πέρι που έφυγε από τη ζωή το 2023, σε ηλικία 54 ετών, έπειτα από τυχαίο πνιγμό που συνδέθηκε με υπερβολική δόση κεταμίνης. Ο ηθοποιός έδινε επί δεκαετίες μάχη με την κατάθλιψη και τον εθισμό, μια πάλη που, όπως λέει η Τζένιφερ Άνιστον, άφησε βαθύ αποτύπωμα σε όλους όσοι τον αγάπησαν. «Είναι ραγισμένη η καρδιά μου που είχε τόσους δαίμονες», δήλωσε και συμπλήρωσε: «Κι όμως, για κάποιον που κουβαλούσε τόσο πόνο μέσα του, κατάφερε να γελάσει πολύ, και αυτό ήταν το παν γι’ αυτόν».

Η ηθοποιός τόνισε πως, χωρίς τον Μάθιου Πέρι, δεν θα μπορούσε ποτέ να υπάρξει συνέχεια ή remake της σειράς «Τα Φιλαράκια». «Θα ήταν κυριολεκτικά, σωματικά αδύνατο», υπογράμμισε. Ωστόσο, εξέφρασε τη συγκίνησή της που οι νεότερες γενιές συνεχίζουν να αγκαλιάζουν το Friends, παρά τα αναχρονιστικά του στοιχεία. «Πολλοί μου λένε πως βλέπουν ξανά επεισόδια για να βοηθήσουν την ψυχική τους υγεία, ότι όταν αγχώνονται με τα νέα ή με τον κόσμο, απλώς βάζουν ένα επεισόδιο. Και αυτό είναι το απόλυτο κομπλιμέντο».

