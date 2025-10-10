Η ετήσια τελετή ένταξης στο Rock and Roll Hall of Fame επιστρέφει φέτος με ένα εντυπωσιακό σύνολο καλλιτεχνών και συγκροτημάτων που αναμένεται να σηματοδοτήσουν μια από τις πιο λαμπερές εκδηλώσεις των τελευταίων ετών.

Η τελετή θα πραγματοποιηθεί στις 8 Νοεμβρίου στο Peacock Theatre στο Λος Άντζελες και θα μεταδοθεί ζωντανά μέσω Disney+, συνεχίζοντας τη συνεργασία του θεσμού με τη δημοφιλή πλατφόρμα streaming.

Έλτον Τζον στη σκηνή με κορυφαίους καλλιτέχνες

Τη φετινή βραδιά θα τιμήσουν με τις ερμηνείες τους ο Έλτον Τζον, η Doja Cat, ο Beck, οι Twenty One Pilots, η Missy Elliott, ο Questlove, ο Killer Mike, η Raye, ο Teddy Swims, η Brandi Carlile, ο Iggy Pop, ο David Letterman και η Olivia Rodrigo.

Η παρουσία των συγκεκριμένων καλλιτεχνών αναμένεται να προσφέρει ιδιαίτερες μουσικές στιγμές, συνδυάζοντας γενιές και είδη που καθόρισαν τη σύγχρονη μουσική σκηνή.

Οι φετινοί τιμώμενοι του Rock and Roll Hall of Fame

Στη λίστα των φετινών εντασσόμενων περιλαμβάνονται μερικά από τα πιο επιδραστικά ονόματα των τελευταίων δεκαετιών:

Bad Company

Cyndi Lauper

OutKast

Salt-N-Pepa

Soundgarden

The White Stripes

Η επιλογή αυτών των καλλιτεχνών αναγνωρίζει τη μακρόχρονη συμβολή τους στην εξέλιξη της ροκ, ποπ και hip hop μουσικής, καθώς και τη διαχρονική επιρροή τους στη μουσική βιομηχανία.

Βραβείο μουσικής αριστείας

Το Βραβείο Μουσικής Αριστείας θα απονεμηθεί σε τρεις σημαντικές μορφές της διεθνούς μουσικής σκηνής:

Tom Bell , εκλιπών Αμερικανός ενορχηστρωτής και τραγουδοποιός

, εκλιπών Αμερικανός ενορχηστρωτής και τραγουδοποιός Nicky Hopkins , εκλιπών Άγγλος πιανίστας

, εκλιπών Άγγλος πιανίστας Carol Kaye, εμβληματική μπασίστρια που συνεργάστηκε με κορυφαίους δημιουργούς

Οι καλλιτέχνες που δεν τα κατάφεραν

Παρά τη δημοφιλία και την επιρροή τους, οι Oasis, οι Joy Division/New Order και ο Billy Idol δεν κατάφεραν να ενταχθούν στη φετινή λίστα, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο για μελλοντική αναγνώριση.

Μήνυμα του προέδρου του Ιδρύματος

Ο πρόεδρος του Rock and Roll Hall of Fame, John Sykes, ανέφερε:

«Κάθε χρόνο, η τελετή ένταξης συγκεντρώνει τους πιο επιδραστικούς καλλιτέχνες της μουσικής για να τιμήσουν τους ήρωές τους που τους ενέπνευσαν. Οι καλλιτέχνες έρχονται από όλο τον κόσμο για να δημιουργήσουν μουσικές στιγμές που θα μείνουν για πάντα».

Η τελετή του 2025 υπόσχεται ένα μαγευτικό μουσικό θέαμα, γεμάτο συγκίνηση, ιστορική αναδρομή και ερμηνείες που θα επιβεβαιώσουν τον διαχρονικό ρόλο του Rock and Roll Hall of Fame ως θεσμού που αναδεικνύει και τιμά την παγκόσμια μουσική κληρονομιά.

