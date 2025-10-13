Πολλά σχόλια προκάλεσε η ανάρτηση της Χίλαρι Κλίντον για την 50ή επέτειο γάμου της με τον Μπιλ Κλίντον, καθώς οι φωτογραφίες από τα πρώτα χρόνια της σχέσης τους τράβηξαν την προσοχή των χρηστών των social media.
«Όταν παντρευτήκαμε πριν από 50 χρόνια, δεν είχαμε ιδέα πώς θα εξελιχθεί η ζωή μας. Αλλά ένα πράγμα που ήξερα με βεβαιότητα τότε, και εξακολουθώ να ξέρω και τώρα, είναι ότι ήθελα να περάσω τα σκαμπανεβάσματα και τα ενδιάμεσα μαζί σου. Χρόνια πολλά, αγαπημένε Μπιλ», έγραψε η Χίλαρι στη λεζάντα της ανάρτησής της.
Ωστόσο, οι διαδικτυακοί σχολιαστές εστίασαν περισσότερο στην εμφάνιση της Χίλαρι Κλίντον στις παλιές φωτογραφίες, με πολλούς να σχολιάζουν ότι «μοιάζει με τη Σίντνεϊ Σουίνι».
Κάποιοι θεώρησαν ότι η Χίλαρι Κλίντον σε νεαρή ηλικία θυμίζει τη Σίντνεϊ Σουίνι και άλλοι τη Σαμπρίνα Κάρπεντερ.
«Ξεκινώ μια συζήτηση που κανείς δεν ήθελε…» έγραψε ένας χρήστης βάζοντας δίπλα-δίπλα τις φωτογραφίες της Κλίντον με τη Σουίνι.
«Πραγματικά νόμιζα ότι αυτή ήταν η Σαμπρνα Κάρπεντερ για ένα λεπτό», «Σαμπρίνα έχω μια βιογραφική ταινία για σένα» έγραψαν άλλοι.
«Φίλε, ήταν κάπως γκομενάρα» υποστήριξε ένας άλλος ενώ δεν έλειψαν και αυτοί που θυμήθηκαν το σκάνδαλο Λεβίνσκι γράφοντας «ο τύπος το είχε αυτό στο σπίτι και παρόλα αυτά την απάτησε…»