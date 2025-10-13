Πολλά σχόλια προκάλεσε η ανάρτηση της Χίλαρι Κλίντον για την 50ή επέτειο γάμου της με τον Μπιλ Κλίντον, καθώς οι φωτογραφίες από τα πρώτα χρόνια της σχέσης τους τράβηξαν την προσοχή των χρηστών των social media.

«Όταν παντρευτήκαμε πριν από 50 χρόνια, δεν είχαμε ιδέα πώς θα εξελιχθεί η ζωή μας. Αλλά ένα πράγμα που ήξερα με βεβαιότητα τότε, και εξακολουθώ να ξέρω και τώρα, είναι ότι ήθελα να περάσω τα σκαμπανεβάσματα και τα ενδιάμεσα μαζί σου. Χρόνια πολλά, αγαπημένε Μπιλ», έγραψε η Χίλαρι στη λεζάντα της ανάρτησής της.

When we got married 50 years ago, we had no idea how our lives would unfold. But one thing I knew for certain then, and still know now, is that I wanted to navigate the ups and downs and in-betweens with you. Happy anniversary, dear Bill. pic.twitter.com/laJgSZNeH3 October 11, 2025

Ωστόσο, οι διαδικτυακοί σχολιαστές εστίασαν περισσότερο στην εμφάνιση της Χίλαρι Κλίντον στις παλιές φωτογραφίες, με πολλούς να σχολιάζουν ότι «μοιάζει με τη Σίντνεϊ Σουίνι».

Κάποιοι θεώρησαν ότι η Χίλαρι Κλίντον σε νεαρή ηλικία θυμίζει τη Σίντνεϊ Σουίνι και άλλοι τη Σαμπρίνα Κάρπεντερ.

«Ξεκινώ μια συζήτηση που κανείς δεν ήθελε…» έγραψε ένας χρήστης βάζοντας δίπλα-δίπλα τις φωτογραφίες της Κλίντον με τη Σουίνι.

Starting a conversation none of you want to have… https://t.co/1m9ZMcUrsr pic.twitter.com/WNLvjedXBa October 12, 2025

«Πραγματικά νόμιζα ότι αυτή ήταν η Σαμπρνα Κάρπεντερ για ένα λεπτό», «Σαμπρίνα έχω μια βιογραφική ταινία για σένα» έγραψαν άλλοι.

«Φίλε, ήταν κάπως γκομενάρα» υποστήριξε ένας άλλος ενώ δεν έλειψαν και αυτοί που θυμήθηκαν το σκάνδαλο Λεβίνσκι γράφοντας «ο τύπος το είχε αυτό στο σπίτι και παρόλα αυτά την απάτησε…»

protothema.gr