Ο Τσάρλι Σιν μίλησε ανοιχτά για τον λόγο που αποφάσισε να αποκαλύψει ότι στο παρελθόν είχε ερωτικές σχέσεις με άντρες, εξηγώντας πως ήθελε να σταματήσει να ζει με μυστικά.

Ο 60χρονος ηθοποιός, μέσα από το ντοκιμαντέρ του Netflix «The Book of Sheen», αναφέρθηκε για πρώτη φορά δημόσια σε αυτή την πτυχή της ζωής του. «Μου φάνηκε η κατάλληλη στιγμή. Έχω βιώσει πώς είναι να κρατάς τέτοια πράγματα κρυφά, να ανησυχείς συνεχώς για το επόμενο τηλεφώνημα ή το επόμενο χτύπημα στην πόρτα», είπε στους Times. «Αλλά δεν είχα ιδέα πώς θα ήταν αν όλα αυτά έβγαιναν στο φως».

Charlie Sheen reveals why he finally admitted to sleeping with men and insists he's 'single but not lonely' – as he recalls the powerful message from Clint Eastwood that got him into rehab

Νηφάλιος πλέον, μετά από χρόνια εθισμού σε ουσίες, ανέφερε ότι η ειλικρίνεια αυτή τον κάνει να νιώθει μέρος μιας παρέας με σπουδαίους καλλιτέχνες. «Μου έδωσε κάτι κοινό με τον Ρίτσαρντ Πράιορ και τον Μάρλον Μπράντο. Καλή παρέα, έτσι δεν είναι;», σχολίασε.

Όσον αφορά στην προσωπική του ζωή σήμερα, ο Τσάρλι Σιν δηλώνει μόνος. Ο 60χρονος ηθοποιός εξήγησε ότι εδώ και καιρό δεν βγαίνει ραντεβού, κάνοντας ένα ευχάριστο διάλειμμα. «Έχω πολύ καιρό να βγω ραντεβού», είπε. «Ξόδεψα τόσο χρόνο και ενέργεια κυνηγώντας αυτό για χρόνια. Τώρα είναι ένα ευχάριστο διάλειμμα. Είμαι μόνος, αλλά όχι μοναχικός», κατέληξε.

