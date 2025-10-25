Ο ηθοποιός George Clooney συνεχάρη — με χιούμορ — τους διαρρήκτες του Louvre, σε χθεσινή του εμφάνιση, όταν ανέφερε ότι «ήταν πολύ περήφανος για αυτές τις ομάδες», αναφερόμενος σε εκείνους που έκλεψαν πολύτιμα κοσμήματα από το μουσείο.

Παράλληλα, ο Clooney επανέλαβε ότι η κινηματογραφική σειρά Ocean’s Fourteen, στην οποία θα επανασυναντηθούν οι Julia Roberts, Brad Pitt, Matt Damon και Don Cheadle, μπαίνει σε παραγωγή για τα γυρίσματα το 2026.

George Clooney says the "Ocean's Fourteen" script is done and jokes that the franchise now has to live up to the Louvre heist.



"It was cool. I mean, it's terrible. But if you're a professional thief like I am, I was very proud of those guys." https://t.co/OJLqO9fwdu pic.twitter.com/QtxTud3uw4 October 24, 2025

Ο Tζορτζ Κλούνεϊ αστειεύτηκε για την κλοπή του Λούβρου

Η δήλωσή του έγινε λίγες ημέρες μετά τη ληστεία στο Λούβρο στο Παρίσι, όπου άγνωστοι έκλεψαν οκτώ κοσμήματα του Γαλλικού Στέμματος από την γκαλερί του Απόλλωνα. Στην πρεμιέρα της ταινίας Jay Kelly στις 23 Οκτωβρίου στο Λος Άντζελες, ο Κλούνεϊ σχολίασε στο Variety για τους πραγματικούς κλέφτες:

«Αναρωτιέμαι αν θα πιάσουν αυτούς τους τύπους. Φαίνεται ότι έκαναν πολύ καλή δουλειά για να ξεφύγουν».

Με χιουμοριστική διάθεση, συνέχισε: «Ήταν ωραίο… ε, ωραίο. Τρομερό, αλλά αν είσαι επαγγελματίας κλέφτης, όπως εγώ , ήμουν πολύ περήφανος γι’ αυτούς», πρόσθεσε με χιούμορ, καθώς ο δημοφιλής πρωταγωνιστής στην σειρά ταινιών Ocean’s είναι επαγγελματίας κλέφτης. Ο 64χρονος ηθοποιός πρόσθεσε σε άλλο σημείο, αστειευόμενος με τους δημοσιογράφους, ότι η επόμενη ταινία Ocean’s ίσως εμπνευστεί από την πραγματική ληστεία, αλλά «κάποιος το έχει ήδη κάνει, φίλε, δεν ξέρω».

Οι ταινίες Ocean’s, ξεκινώντας από το Ocean’s Eleven του 2001, ακολουθούν τον Danny Ocean και την ομάδα επαγγελματιών κλεφτών του, οι οποίοι πραγματοποιούν φαντασμαγορικές ληστείες. Η επανένωση των πρωταγωνιστών έχει δημιουργήσει έντονο ενδιαφέρον για το νέο κεφάλαιο της σειράς, καθώς το σενάριο έχει ολοκληρωθεί και οι παραγωγοί προγραμματίζουν τις λεπτομέρειες των γυρισμάτων.

iefimerida.gr