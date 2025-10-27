Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 70 ετών ο Σουηδός ηθοποιός, Μπιορν Αντρέσεν, που έγινε γνωστός από τον ρόλο του στην ταινία του 1971, «Θάνατος στη Βενετία».

Ήταν μόλις 15 ετών όταν ο Λουκίνο Βισκόντι τον επέλεξε για την ταινία που βασίζεται στη νουβέλα του Τόμας Μαν, στην οποία υποδύθηκε τον Τάτζιο, ένα όμορφο αγόρι με το οποίο ένας μεγαλύτερος άνδρας, τον οποίο υποδύεται ο Ντιρκ Μπόγκαρντ, αποκτά εμμονή.

Ο Ιταλός σκηνοθέτης τον αποκάλεσε τότε «το πιο όμορφο αγόρι στον κόσμο», χαρακτηρισμός που στιγμάτισε τον Αντρέσεν, ο οποίος αργότερα θα μιλούσε για το πώς η αρνητική εμπειρία του από τη συνεργασία του με τον Βισκόντι επηρέασε το υπόλοιπο της ζωής του. «Ένιωθα σαν ένα εξωτικό ζώο σε κλουβί», είχε πει στον Guardian το 2003. Τα γυρίσματα της ταινίας, όπως είπε το 2021, «μου κατέστρεψαν τη ζωή αρκετά καλά».

Τον θάνατό του ανακοίνωσαν την Κυριακή οι Kristian Petri και Kristina Lindström, συν-σκηνοθέτες του ντοκιμαντέρ του 2021 για τον ηθοποιό, «Το πιο όμορφο αγόρι στον κόσμο». Δεν έγινε γνωστή η αιτία του θανάτου.

Η ιστορία του ηθοποιού Μπιορν Αντρέσεν

Ο Αντρέσεν γεννήθηκε στη Στοκχόλμη το 1955. Μετά την αυτοκτονία της μητέρας του όταν ήταν 10 ετών, μεγάλωσε με τη γιαγιά του, η οποία τον ώθησε να ασχοληθεί με την υποκριτική και το μόντελινγκ επειδή, όπως είπε αργότερα, «ήθελε μια διασημότητα στην οικογένεια». Η ερμηνεία του στο «Θάνατος στη Βενετία» τον έκανε σταρ από τη μια μέρα στην άλλη, αλλά η εμπειρία δεν ήταν εντελώς θετική. Ο Βισκόντι τον πήγε σε ένα γκέι νυχτερινό κέντρο διασκέδασης με μια ομάδα ανδρών όταν ήταν μόλις 16 ετών, κάτι που τον έκανε να νιώσει «πολύ άβολα». «Ήξερα ότι δεν μπορούσα να αντιδράσω. Θα ήταν κοινωνική αυτοκτονία. Αλλά ήταν η πρώτη από πολλές τέτοιες συναντήσεις», είπε. «Ο Λουκίνο ήταν ο τύπος του πολιτισμικού αρπακτικού που θα θυσίαζε οτιδήποτε ή οποιονδήποτε για χάρη του έργου», δήλωσε για τον Βισκόντι.

Μετά τον «Θάνατο στη Βενετία», ο Αντρεσέν πήγε στην Ιαπωνία, όπου η ταινία είχε σημειώσει μεγάλη επιτυχία. Εκεί, έγινε ποπ σταρ και μοντέλο, εμφανίστηκε σε αρκετές διαφημίσεις και απέκτησε τεράστιο γυναικείο κοινό. Ασχολήθηκε και με τη μουσική και έγινε επιδέξιος πιανίστας, ενώ εμφανίστηκε σε περισσότερες από 30 ταινίες και τηλεοπτικές σειρές, κυρίως στη Σουηδία.

Περιέγραψε την καριέρα του ως «χάος» και ισχυρίστηκε ότι ο Τάντζιο τον στοίχειωνε μέχρι την ενηλικίωση. «Η καριέρα μου είναι μία από τις λίγες που ξεκίνησε από την απόλυτη κορυφή και μετά κατρακύλησε», είπε. «Αυτό ήταν μοναχικό». Το 2019 εμφανίστηκε σε έναν μικρό ρόλο στην ταινία τρόμου του Ari Aster, Midsommar, όπου υποδύθηκε έναν ηλικιωμένο άνδρα που του χτυπούν το πρόσωπό του με ένα σφυρί ενώ τον θυσιάζουν σε μια παγανιστική τελετή. Ενθουσιασμένος με τον ρόλο είχε δηλώσει: «Το να σε σκοτώσουν σε μια ταινία τρόμου είναι το όνειρο κάθε αγοριού».

Απέκτησε δύο παιδιά με την πρώην σύζυγό του, την ποιήτρια Σουζάνα Ρομάν: μια κόρη, τη Ρομπίν, και έναν γιο, τον Έλβιν, ο οποίος πέθανε από σύνδρομο αιφνίδιου βρεφικού θανάτου σε ηλικία εννέα μηνών. Ο Αντρέσεν κατηγόρησε τον εαυτό του για την τραγωδία, λέγοντας ότι ήταν ανεπακρής πατέρας.

«Η διάγνωσή τους ήταν πως επρόκειτο για το σύνδρομο του αιφνίδιου θανάτου, αλλά η διάγνωσή μου είναι η έλλειψη αγάπης», είχε πει . Η οικογένεια κατέρρευσε. «Έπεσα στην κατάθλιψη, στο αλκοόλ, την αυτοκαταστροφή, με όλους τους τρόπους που μπορεί να φανταστεί κανείς».

iefimerida.gr