Το ζευγάρι δισεκατομμυριούχων Ριτσαρντ και Νάνσι Κίντερ από το Χιούστον των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι θα διαθέσει το 95% της περιουσίας του, ύψους περίπου 11 δισεκατομμυρίων δολαρίων, για φιλανθρωπικούς σκοπούς. Θα αφήσουν στους απογόνους τους περίπου 550 εκατομμύρια δολάρια, ακολουθώντας το παράδειγμα μεγάλων δωρητών όπως οι Μακένζι Σκοτ, Γουόρεν Μπάφετ, Μπιλ και Μελίντα Γκέιτς.

Σε δηλώσεις τους στο ABC13 του Χιούστον, οι Κίντερ ανέφεραν ότι σκοπεύουν να κατευθύνουν το μεγαλύτερο μέρος της περιουσίας τους σε τοπικά ιδρύματα και οργανισμούς. «Θέλουμε τα εγγόνια μας να είναι περήφανα για εμάς και να γνωρίζουν ότι περιμένουμε να συνεχίσουν αυτό που ξεκινήσαμε», σημείωσε η Νάνσι Κίντερ.

Ο Ριτς Κίντερ είναι συνιδρυτής και εκτελεστικός πρόεδρος της Kinder Morgan, μίας από τις μεγαλύτερες εταιρείες ενεργειακών υποδομών στη Βόρεια Αμερική, με πάνω από 30.000 μίλια αγωγών και κεφαλαιοποίηση που φθάνει τα 66 δισεκατομμύρια δολάρια. Η εταιρεία βρίσκεται στη θέση 193 της λίστας Fortune 500 για το 2025.

Σύμφωνα με το Fortune, η Νάνσι Κίντερ είναι πρόεδρος και διευθύνουσα σύμβουλος του Ιδρύματος Kinder, που ιδρύθηκε το 1997. Το ίδρυμα έχει διαθέσει περισσότερα από 700 εκατομμύρια δολάρια σε έργα για τον αστικό σχεδιασμό, την εκπαίδευση και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής στο Χιούστον, ενώ συνολικά έχει συνεισφέρει πάνω από 890 εκατομμύρια δολάρια.

Το ζεύγος Κίντερ ήταν από τους πρώτους υποστηρικτές της πρωτοβουλίας «The Giving Pledge», που ξεκίνησαν το 2010 οι Μπιλ Γκέιτς, Μελίντα Φρεντς Γκέιτς και Γουόρεν Μπάφετ, ενθαρρύνοντας τους πλουσιότερους ανθρώπους του κόσμου να δωρίσουν τουλάχιστον το ήμισυ της περιουσίας τους.

Παρά τη συμμετοχή εκατοντάδων δισεκατομμυριούχων στην πρωτοβουλία, το Ινστιτούτο Πολιτικών Μελετών επισημαίνει ότι ο παγκόσμιος πλούτος εξακολουθεί να συσσωρεύεται ταχύτερα από ό,τι διανέμεται.

