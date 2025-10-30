Περισσότερα από 400 αντικείμενα που ανήκαν στον βραβευμένο με Όσκαρ ηθοποιό Τζιν Χάκμαν πρόκειται να βγουν στο σφυρί τον επόμενο μήνα από τον οίκο Bonhams, περιλαμβάνοντας έργα τέχνης, κινηματογραφικά αναμνηστικά και προσωπικά του αντικείμενα.

Ανάμεσά τους ξεχωρίζουν προτομές του Ροντέν, έργα των Καντίνσκι και Ματίς, καθώς και τρεις Χρυσές Σφαίρες που είχε αποσπάσει στην καριέρα του. Η συλλογή περιλαμβάνει επίσης σενάρια με σημειώσεις του ηθοποιού, αφίσες, το προσωπικό του καβαλέτο και έργα ζωγραφικής που δημιούργησε ο ίδιος μετά την απόσυρσή του από το σινεμά.

Σύμφωνα με τον Guardian, oι εκτιμήσεις των τιμών παραμένουν σχετικά χαμηλές: οι Χρυσές Σφαίρες υπολογίζονται μεταξύ 3.000 και 5.000 δολαρίων, ενώ το ρολόι Seiko για δύτες του ηθοποιού εκτιμάται στα 600 δολάρια.

Ο τραγικός θάνατος του Τζιν Χάκμαν

Μετά την απόσυρσή του από την υποκριτική πριν από περίπου δύο δεκαετίες, ο Χάκμαν είχε αφιερωθεί στη ζωγραφική και στη συγγραφή μυθιστορημάτων.

Πολλά από τα δικά του έργα τέχνης περιλαμβάνονται επίσης στη δημοπρασία, ανάμεσά τους νεκρές φύσεις, πορτρέτα και ένα μπρούτζινο γλυπτό με τη μορφή της συζύγου του, Μπέτσι Αρακάουα.

Το ζευγάρι είχε βρεθεί νεκρό στο σπίτι του στις 26 Φεβρουαρίου, μαζί με ένα από τα κατοικίδιά του. Οι Αρχές διαπίστωσαν ότι ο 95χρονος Χάκμαν είχε πεθάνει περίπου μία εβδομάδα μετά τη σύζυγό του, λόγω καρδιοπάθειας και επιπλοκών από τη νόσο Αλτσχάιμερ.

Ο Τζιν Χάκμαν υπήρξε ένας από τους σημαντικότερους εκπροσώπους του αμερικανικού κινηματογράφου, έχοντας κερδίσει δύο Όσκαρ για τις ερμηνείες του στις ταινίες «The French Connection» (1971) και «Unforgiven» (1992).

Αν και οι κανόνες της Ακαδημίας Αμερικανικών Κινηματογραφικών Τεχνών και Επιστημών απαγορεύουν τη μεταπώληση των βραβείων Όσκαρ, δεν ισχύει το ίδιο για τις Χρυσές Σφαίρες, που περιλαμβάνονται κανονικά στη δημοπρασία.

