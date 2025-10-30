Μια… ιδιαίτερη γαστρονομική εμπειρία είχε ο Κωνσταντίνος Αργυρός κατά τη διάρκεια της περιοδείας του στην Αυστραλία, όταν βρέθηκε καλεσμένος σε δημοφιλή τηλεοπτική εκπομπή στο Σίδνεϊ και δοκίμασε σουβλάκι με καγκουρό.

Σε απόσπασμα που προβλήθηκε την Πέμπτη 30 Οκτωβρίου στο «Buongiorno», ο Κωνσταντίνος Αργυρός φαίνεται να αποδέχτηκε την πρόταση των παρουσιαστών του προγράμματος, να δοκιμάσει μία διαφορετική εκδοχή του ελληνικού φαγητού.

Συγκεκριμένα, οι παρουσιαστές σε συνεργασία με τον σεφ του προγράμματος, αποφάσισαν να τιμήσουν τον Έλληνα καλλιτέχνη ετοιμάζοντας ένα πιάτο που συνδυάζει την ελληνική και την αυστραλιανή κουζίνα: σουβλάκι με καγκουρό.

Δείτε το βίντεο

Ο Κωνσταντίνος Αργυρός δοκίμασε, λέγοντας χαμογελαστός «είμαι αγχωμένος». Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, αφού γεύτηκε το διαφορετικό αυτό σουβλάκι, δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό του και απευθυνόμενος στον σεφ είπε: «Είσαι θρύλος, φίλε».

